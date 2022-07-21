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MLB／洋基想拚水手116勝紀錄 最後70戰52勝是艱難任務
大聯盟明星賽結束後，本季賽事明天重燃戰火，洋基隊目前戰績64勝28敗，勝率6成96穩居榜首，後半季對太空人隊雙重賽起步，是否有機會追平、甚至超越2001年水手隊116勝紀錄，成為焦點話題。
水手最近打進季後賽就是2001年，成為大聯盟現役30隊最久未晉級紀錄，不過當年116勝46敗、勝率7成16，寫下美聯單季新高，追平1906年小熊隊（出賽155場，116勝3和36敗）並列大聯盟單季最多勝球隊。
洋基今年主宰戰場，7月9日擊敗紅襪隊，取得61勝23敗，推算按照這個速度，到季末有117勝的本錢，但前半季最後8戰只有3勝5敗，已經降為112勝。
洋基明天作客休士頓，對美聯西區排名第1的太空人進行雙重賽，後天立刻轉戰巴爾的摩，對近13戰拿下11勝的金鶯隊展開3連戰，27、28日再和國聯東區領先的大都會隊交手，後半季才剛開打，7場客場比賽立刻面臨嚴格考驗。
洋基今年開季前70戰打出52勝18敗，勝率達7成43，若想追上水手的美聯紀錄，最後70場比賽也要拚出52勝才行，看來難度不低。
水手退役名將、名人堂球員馬丁尼茲（Edgar Martinez）表示，當年戰績出色，沒有太大傷兵問題是重點，這是很幸運的事，投打戰力都不錯，全隊打起來很有信心。
水手退役球星鈴木一朗2001年從水手起步，大聯盟新人球季出賽157場，打擊率3成50、安打242支、盜壘56次都是美聯最猛，包辦美聯MVP和新人王；但水手闖進季後賽後，在美聯冠軍賽不敵球季賽少了21勝的洋基，黯然提前打包。
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