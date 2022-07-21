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MLB／明星賽收視史上最低 仍為北美四大職業運動之冠

聯合新聞網／ 綜合報導
今年MLB明星賽由史丹頓拿下MVP，本屆收視率表現不佳，不過仍是北美四大職業運動中最多人收看的明星賽。 路透社
今年MLB明星賽由史丹頓拿下MVP，本屆收視率表現不佳，不過仍是北美四大職業運動中最多人收看的明星賽。 路透社

昨天的大聯盟明星賽美聯以3：2逆轉擊敗國聯，拿下對戰9連勝，而據尼爾森公司提供的數據，全美平均約有751萬人同時透過福斯電視台收看轉播，比去年少了將近10％，也是觀看人數史上首度降到800萬以下，不過仍是北美四大職業運動中最多人收看的明星賽

今年的大聯盟明星賽於洛杉磯道奇隊主場舉行，相較於去年在科羅拉多舉行的明星賽收視率4.5，今年則下滑至4.2，平均收視人數751萬人更比去年的832萬人少了9.7％，收視率與平均收視人數都是史上最低。而當地時間傍晚6時15分至6時30分的同時觀看人數則到達顛峰824萬人。

而大聯盟明星賽一直以來都是北美四大職業運動中最多人收看的明星賽，今年也不例外，先前2月份進行的另外3場明星賽：職業美式足球NFL明星賽平均收視人數669萬人、職業籃球NBA明星賽平均收視人數628萬人、職業冰球NHL明星賽平均收視人數則為115萬人。

前一天的全壘打大賽平均收視人數則是688萬人，也比去年下降了3.5％。

大聯盟 明星賽 NFL NBA 冰球

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