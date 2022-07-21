快訊

台北羽賽／20分鐘就闖進8強 戴資穎：希望健康完賽

焦糖哥哥突關挺小英臉書社團 本人回應：創好玩的

首例兒童染疫併發心肌炎死亡個案 3歲男童確診6天病逝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平奪ESPY兩大獎 擊敗柯瑞獲選最佳男運動員

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷在有「體壇奧斯卡」之稱的ESPY，奪下最佳大聯盟球員獎與年度最佳男運動員兩大獎，成為最大贏家。 截圖自天使官方推特
大谷在有「體壇奧斯卡」之稱的ESPY，奪下最佳大聯盟球員獎與年度最佳男運動員兩大獎，成為最大贏家。 截圖自天使官方推特

天使隊日籍球星大谷翔平場內、場外風光，今天在擁有「體壇奧斯卡」之稱的ESPY，不但奪下最佳大聯盟球員獎，還擊敗NBA勇士隊巨星柯瑞（Stephen Curry），獲選年度最佳男運動員，成為最大贏家。

大谷驚人的投打「二刀流」能力轟動全美，去年就獲最佳大聯盟球員獎，今年提名兩大獎都勝出，柯瑞擔任頒獎典禮主持人，也獲選最佳NBA球員獎。

大谷本季登板先發15場，投出9勝4敗、防禦率2.38，以打者身分出賽89場，打擊率2成58、全壘打19支、打點56分。

他在最佳大聯盟球員獎擊敗洋基隊賈吉（Aaron Judge）、費城人隊哈波（Bryce Harper）、馬林魚隊索勒（Jorge Soler），連續兩年獲獎。

最佳男運動員獎4大職業運動提名球員包括大谷、今年NBA總冠軍賽MVP柯瑞、NFL美式足球綠灣包裝工隊四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）、NHL冰球愛德蒙頓油人隊麥克大衛（Connor McDavid），最後由大谷首次奪下年度最大獎。

他昨天打完大聯盟明星賽，未參加ESPY頒獎典禮，透過影片發表得獎感言，除了開心獲獎，也祝賀其他提名球員，很榮幸和所有人一起競爭。

大聯盟 柯瑞 NBA

延伸閱讀

NBA／主持體壇奧斯卡要走搞笑路線 柯瑞暗示找老婆同台

NBA／17年勇士對決01年湖人？ 柯瑞：我們會贏

當今聯盟看板球星 柯瑞創造巔峰當之無愧

NBA／柯瑞轉發小朋友躺地模仿晚安手勢 詹皇留言：你看看你

相關新聞

MLB／大谷翔平奪ESPY兩大獎 擊敗柯瑞獲選最佳男運動員

天使隊日籍球星大谷翔平場內、場外風光，今天在擁有「體壇奧斯卡」之稱的ESPY，不但奪下最佳大聯盟球員獎，還擊敗NBA勇士...

MLB／大谷拚10勝外再扛止敗重任 官網點名可能被天使交易

大聯盟後半季賽事明天點燃戰火，天使隊首日休兵，後天起作客亞特蘭大，對勇士隊展開3連戰；大谷翔平已成球隊「救世主」，擔任首...

MLB／大谷翔平再展MVP水準 官網：天使其他球員要振作

大聯盟明星賽落幕後，後半季賽事明天開打，天使隊目前戰績39勝53敗，在美聯西區排名第4，落後同區龍頭太空人隊20.5場勝...

MLB／大谷守信「第1球就揮」 明星賽敲首安

說到做到，天使隊日籍好手大谷翔平昨天參加大聯盟明星賽，打擊前宣告「第1球就揮棒」，結果從道奇隊強投克蕭手中敲出安打，美聯...

MLB／白襪終結者被水手大物捉弄 球員收音讓明星賽像一場秀

MLB20日迎來明星賽，由於現在明星賽勝負不影響世界大賽的主場優勢，更回歸一場秀， 明星賽勝負已經不影響世界大賽的主場優勢，所以在球星、球迷眼中已回歸成一場仲夏夜的秀，只要打得有趣、玩得開心即可，今

MLB／明星賽投捕對話實境秀！ 洋基柯斯特扭臀投球致敬奎托

大聯盟明星賽與今日正式登場，而洋基投捕搭檔柯特斯（Nestor Cortes）與崔維諾（Jose Trevino）也搭配一局，同時兩人在聯盟安排下身上都配置麥克風，配球對話被轉播單位「全都錄」，而柯特

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。