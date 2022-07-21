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MLB／大谷拚10勝外再扛止敗重任 官網點名可能被天使交易

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
天使明星賽後首戰由大谷扛先發重任，他也要拚旅美後首次單季10勝！ 路透社
天使明星賽後首戰由大谷扛先發重任，他也要拚旅美後首次單季10勝！ 路透社

大聯盟後半季賽事明天點燃戰火，天使隊首日休兵，後天起作客亞特蘭大，對勇士隊展開3連戰；大谷翔平已成球隊「救世主」，擔任首戰先發投手，再次扛起止敗重任。

大谷本季出賽15場，投出9勝4敗、防禦率2.38的佳績，勝場數已經追平去年球季，最快後天就可達成大聯盟生涯5年首次單季10勝紀錄。

大谷不但從6月10日起，最近6次登板全勝，本季以打者身分出賽89場，打擊率2成58、全壘打19支、打點56分，也有一定水準，難怪大聯盟官網形容，他在前半季再次繳出MVP等級的成績。

天使在明星賽前又吞3連敗，從6月29日不敵白襪隊開始，最近16場比賽只有3勝13敗，這3勝全靠大谷勝投為球隊解套。

值得一提的是，大谷從6月10日投贏紅襪隊、奪下個人第4勝，幫助天使終止本季最長14連敗開始，最近6勝都讓球隊止敗，包括3連敗、4連敗、5連敗各一次，隊友對他信心十足。

天使目前39勝53敗在美聯西區排名第4、外卡第9，競爭季後賽相當不利，大聯盟官網列出8月初交易大限前，可能成為交易對象的人選，大谷也被點名。

官網指出，天使高層如果把這位28歲好手交易出去，將會引發球迷反彈，但可換回一些潛力股，對加強團隊戰力是好事。

天使 大聯盟 明星賽

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