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MLB／白襪終結者被水手大物捉弄 球員收音讓明星賽像一場秀

台灣醒報／ 台北報導
白襪終結者漢崔克斯。 路透社
白襪終結者漢崔克斯。 路透社

MLB20日迎來明星賽，由於現在明星賽勝負不影響世界大賽的主場優勢，更回歸一場秀，

明星賽勝負已經不影響世界大賽的主場優勢，所以在球星、球迷眼中已回歸成一場仲夏夜的秀，只要打得有趣、玩得開心即可，今年看來有做到！像是大谷敲安卻搞笑被牽制出局，馬諾亞邊聊天邊三振，相信都讓球迷看得過癮。

MLB官網》就點出幾則有意思的消息，全場首名打者就是日籍雙刀流巨星大谷，他賽前受訪時說「第一顆來就揮棒」，國聯先發克蕭則表示「沒人明星賽第一顆在丟變化球」，大谷果真首球就敲安，上壘後也向柯蕭致意，不過有趣的是，大谷很快就在壘上被克蕭牽制出局，前一次有人在明星賽牽制出局還是2008年。

明星賽球員會配戴收音設備，藍鳥隊的少年強投馬諾亞邊跟主播台聊天，還頻頻發問：這顆丟多快、與主播討論配球，三振打者還會喊聲，邊聊邊投的結果是單局送出3張K，分別三振康崔拉斯、彼特森、亞古納，既有趣又有實力的馬諾亞讓人留下深刻印象。

另外收音搞笑的還有白襪終結者漢崔克斯，他今年在第8局登板，工作就只面對一個人次，他讓達諾德敲出中外野飛球出局後，想要保留那顆球，而接殺的水手超級新人J羅還假裝沒聽到，作勢把球丟給球迷，激得漢崔克斯高聲呼喊J羅名字。整體言之，今年明星賽對球迷應該算是既有趣又精彩的頂級大秀。

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