MiLB／3周內第2次！ 陳柏毓再奪單週最佳投手
我國旅美小將效力於海盜的陳柏毓，今日再度獲得球隊所屬佛羅里達州立聯盟單週最佳投手獎，而這次獲獎也是近3周內第二次得獎。
陳柏毓在本週對上馬林魚1A的比賽，投出本季最長局數6局，送出5張老K外加一保送無失分，僅被打5支安打無關勝敗，優異的投球表現，讓他獲得本週最佳投手獎。
而上一次獲得最佳投手獎則要追溯至本月初，面對洋基1A的比賽，先發5局送出3次三振僅被敲1支安打，同樣無保送並奪下本季第二勝，同時奪下本月第一次的最佳投手獎。
本季目前為止陳柏毓出賽15場比賽均在1A，登板67局送出57張老K，奪下2勝6敗ERA 4.84，WHIP來到1.28。
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