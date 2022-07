MLB／季賽一條龍明星賽一條蟲？道奇岡所林被砲轟網友狂酸

道奇隊投手岡索林(Tony Gonsolin)本季上演不敗傳說,不過在上禮拜面對紅雀的比賽險些破功已有狀況下滑徵召,今日於明星賽登板果然遭到打者們輪番轟炸,僅投1局就失3分,其中還包括兩發全壘打,最終也吞下敗投,表現更遭球迷們狂酸,「想獲得塞揚獎還差得遠」!

岡索林今年首度入選明星賽,在4局上2:0領先時擔任國聯第四任投手登板投球,面對第一個打者守護者明星三壘手拉米瑞茲(Jose Ramirez)先是送出一張老K,緊接著面對到「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)就沒躲過狙擊了,在2好球沒壞球時,一顆內角指叉糟咬中,被掃出一發左外野2分彈,美聯明星隊靠這一棒就追平比數。

GIANCARLO STANTON CRUSHED THIS PITCH TO TIE THE GAME UP AT 2! pic.twitter.com/guKJnhV8tk