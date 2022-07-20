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MLB／季賽一條龍明星賽一條蟲？道奇岡所林被砲轟網友狂酸

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇隊投手岡索林（Tony Gonsolin）在明星賽登板慘遭砲轟。 美聯社
道奇隊投手岡索林（Tony Gonsolin）在明星賽登板慘遭砲轟。 美聯社

道奇隊投手岡索林（Tony Gonsolin）本季上演不敗傳說，不過在上禮拜面對紅雀的比賽險些破功已有狀況下滑徵召，今日於明星賽登板果然遭到打者們輪番轟炸，僅投1局就失3分，其中還包括兩發全壘打，最終也吞下敗投，表現更遭球迷們狂酸，「想獲得塞揚獎還差得遠」！

岡索林今年首度入選明星賽，在4局上2:0領先時擔任國聯第四任投手登板投球，面對第一個打者守護者明星三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）先是送出一張老K，緊接著面對到「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）就沒躲過狙擊了，在2好球沒壞球時，一顆內角指叉糟咬中，被掃出一發左外野2分彈，美聯明星隊靠這一棒就追平比數。

美聯的攻勢未就此結束，下一棒雙城明星外野手「黑鱒魚」巴克斯頓（Byron Buxton）抓準一顆偏高速球，又掃出一發左外野陽春砲，和史丹頓上演「背靠背」戲碼，美聯一舉逆轉戰局，隨後岡所林雖然立即回穩上演K功，接連三振西門內斯（Andres Gimenez）、柯克（Alejandro Kirk），但隊友反攻無力下他仍嚐到敗投苦果，國聯也吞下對美聯9連敗。

總計岡索林今日主投1局挨4安、包含2轟丟掉3分，與季賽表現相差甚遠，唯一欣慰處是發生在明星賽，不過仍有不少網友開酸，認為他名過其實，本季別想拿塞揚獎，也有其他網友貼出岡索林餵球時的影片，笑稱這就是他現在的樣子，以及「誰能告訴他全壘打大賽在昨天」等留言。

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