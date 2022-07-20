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MLB／當籃球賽「踢球嘉賓」？ 紅雀老將莫里納遭驅逐後道歉

聯合新聞網／ 綜合報導
紅雀鐵捕莫里納回鄉治療膝傷，卻在參與的籃球比賽中與裁判發生爭執。 美聯社
紅雀鐵捕莫里納回鄉治療膝傷，卻在參與的籃球比賽中與裁判發生爭執。 美聯社

紅雀40歲鐵捕莫里納（Yadier Molina），日前因右膝發炎遭球隊放入傷兵名單，而近期他卻現身波多黎各當地的籃球比賽，沒想到觀賽過程中與裁判發生爭執，並走進場內將球往外踢，因此遭驅逐出場，隨即他也發表道歉聲明，這一行為也引來網友撻伐。

稍早莫里納在IG也上發表了關於這一事件的道歉聲明：「我想為所發生的事情向球迷、聯盟以及裁判道歉。我熱情的參與比賽，但行為卻不正確，我非常清楚這些比賽會讓所有波多黎各的球迷看見，我必須為社會及年輕人做出榜樣，即使不同意裁判的一些舉動，我們也要保持鎮定。」

而莫里納因傷選擇回國接受治療，對此紅雀教頭馬莫（Oliver Marmol）日前接受訪問時表示：「目前球隊計畫讓莫里納於7月底，開始復健賽行程，希望他能在8月時回到大聯盟。」這位紅雀老將曾在開季初表示，今年結束他將退休，本季至今出賽38場，繳出打擊率2成13、OPS 0.519，另有2轟、10打點的表現，即使打擊數據和顛峰期有差距，外界也早已看好他已是準名人堂成員。

裁判 波多黎各 復健

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