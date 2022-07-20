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MLB／首球敲安後被克蕭牽制出局 大谷翔平：我可能留名了
說到做到，大谷翔平打擊前宣告「第一球就揮棒」，結果他也從道奇投手克蕭（Clayton Kershaw）手中，敲出今年大聯盟明星賽美聯第1支安打，大谷說，那個宣言不是開玩笑的，無論克蕭投出什麼球，他都打算揮棒。
結果克蕭投出的90.9哩速球被敲成中外野安打，也是大谷生涯明星賽首安，大谷表示：「我想狠狠打中球心或是揮棒落空，落在中間地帶，其實我沒有很滿意。」
投完1局僅被敲1安退場的克蕭則說：「明星賽的第一球，不可能投變化球，他沒有把球敲出牆，已經是勝利了，這我們可以接受。」
克蕭也很快「復仇」，讓大谷在一壘被牽制出局，大谷說：「完全沒預期，我想我的名字會留在紀錄上，不管好還是壞。」克蕭則說，自己不是真的要抓大谷，「我還沒想好下一球要投什麼，所以只是傳一壘再思考一下，結果就抓到了。」
大谷接下來在3局選到保送上壘，總計1打數1安打、1四壞，跟上次2打數都敲滾地出局，打者翔平有不小進步；投手大谷去年投1局無失分，今年則為了備戰下半季婉拒出賽。
✅ Pick off Ohtani— ESPN (@espn) 2022年7月20日
✅ Strike out Judge
Casual first inning for Clayton Kershaw 😎
(via @MLB) #AllStarGame pic.twitter.com/gsKWkQUZ2D
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