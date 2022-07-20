快訊

中國「爛尾樓」停貸潮 重擊中產階級恐爆金融風暴？

美軍「即戰力」航母數遠低於想像 但必有艘在印太水域

統一集團砸290億火速買家樂福 兩個有利因素是關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／首球敲安後被克蕭牽制出局 大谷翔平：我可能留名了

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷從道奇投手克蕭手中，敲出今年大聯盟明星賽美聯第1支安打。 美聯社
大谷從道奇投手克蕭手中，敲出今年大聯盟明星賽美聯第1支安打。 美聯社

說到做到，大谷翔平打擊前宣告「第一球就揮棒」，結果他也從道奇投手克蕭（Clayton Kershaw）手中，敲出今年大聯盟明星賽美聯第1支安打，大谷說，那個宣言不是開玩笑的，無論克蕭投出什麼球，他都打算揮棒。

結果克蕭投出的90.9哩速球被敲成中外野安打，也是大谷生涯明星賽首安，大谷表示：「我想狠狠打中球心或是揮棒落空，落在中間地帶，其實我沒有很滿意。」

投完1局僅被敲1安退場的克蕭則說：「明星賽的第一球，不可能投變化球，他沒有把球敲出牆，已經是勝利了，這我們可以接受。」

大谷打克蕭的第一球就敲出安打上壘，但很快就被牽制出局。 路透社
大谷打克蕭的第一球就敲出安打上壘，但很快就被牽制出局。 路透社

克蕭也很快「復仇」，讓大谷在一壘被牽制出局，大谷說：「完全沒預期，我想我的名字會留在紀錄上，不管好還是壞。」克蕭則說，自己不是真的要抓大谷，「我還沒想好下一球要投什麼，所以只是傳一壘再思考一下，結果就抓到了。」

大谷接下來在3局選到保送上壘，總計1打數1安打、1四壞，跟上次2打數都敲滾地出局，打者翔平有不小進步；投手大谷去年投1局無失分，今年則為了備戰下半季婉拒出賽。

克蕭 明星賽

延伸閱讀

MLB／明星賽專注打擊更可怕 大谷賽前練習就狂開轟

MLB／預告首球就揮棒 大谷翔平明星賽敲安成日籍第3人

揮空率不會騙人 大谷翔平正朝聯盟最強投手邁進

MLB／不投明星賽 大谷翔平：因為我要扛下半季首戰唷！

相關新聞

MLB／史丹頓明星賽首安就是追平轟 美聯9連勝國聯

今年在道奇球場舉辦的大聯盟明星賽，由全壘打分勝負，史丹頓（Giancarlo Stanton）、巴克斯頓（Byron B...

MLB／首球敲安後被克蕭牽制出局 大谷翔平：我可能留名了

說到做到，大谷翔平打擊前宣告「第一球就揮棒」，結果他也從道奇投手克蕭（Clayton Kershaw）手中，敲出今年大聯...

MLB／「可笑但不瘋狂」 官網再點名天使該交易大谷

本季天使隊一度暫居美西龍頭，但近期卻跌落神壇，不停輸球連敗，只能在投手大谷登板時贏球。與此同時，當家球星大谷翔平合約也僅剩一年，這讓他屢次遭到點名，成為被交易的人選。近日大聯盟官網記者費桑（Mark

MLB／當籃球賽「踢球嘉賓」？ 紅雀老將莫里納遭驅逐後道歉

紅雀40歲鐵捕莫里納（Yadier Molina），日前因右膝發炎遭球隊放入傷兵名單，而近期他卻現身波多黎各當地的籃球比賽，沒想到觀賽過程中與裁判發生爭執，並走進場內將球往外踢，因此遭驅逐出場，隨即他

MLB／明星賽專注打擊更可怕 大谷賽前練習就狂開轟

今年大聯盟明星賽在道奇球場揭開序幕，而去年首度以「二刀流」參賽的大谷翔平，本屆將擔任開路先鋒第一棒指定打擊，在賽前的打擊練習就化身「怪力男」，多次將球轟出全壘打牆外，其中有2發全壘打，更是直接轟出球場

MLB／預告首球就揮棒 大谷翔平明星賽敲安成日籍第3人

「首球、就揮棒」大谷翔平照預告走，今天以「第1棒、指定打擊」之姿參加大聯盟明星賽，在道奇球場面對道奇王牌投手克蕭（Cla...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。