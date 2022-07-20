MLB／「可笑但不瘋狂」 官網再點名天使該交易大谷

本季天使隊一度暫居美西龍頭，但近期卻跌落神壇，不停輸球連敗，只能在投手大谷登板時贏球。與此同時，當家球星大谷翔平合約也僅剩一年，這讓他屢次遭到點名，成為被交易的人選。近日大聯盟官網記者費桑（Mark Feinsand）談及季中可交易人選時，再次提及大谷翔平，表示這想法雖然很可笑、但這行為並不瘋狂。

據費桑的報導，大谷翔平毫無疑問是大聯盟中，最有價值的球員之一，而他今年二刀流的好表現，讓其再度以投打雙棲身份獲選明星賽，只是天使本季恐怕又將以失敗告終，若選擇交易只剩一年約的大谷可能是最好的選擇。

不過費桑也坦言，交易大谷翔平可能會引來粉絲眾怒，但就現實面來說，考量到大谷翔平多次提到渴望獲勝，續留天使顯然不是贏球答案，外加上個月傳出，天使對於是否給予大谷延長合約一事有所猶豫，這更讓交易其成為一件並非瘋狂的事，還能為球隊換取可觀的農場深度。

大谷在明星周也躲不過這問題，而他對於交易傳聞也給出回應，「老實說，這不在我的控制範圍內，我真的沒有太多能說的。。」

去年奪下美聯全票年度最有價值球員的大谷翔平，本季依舊是年度MVP的熱門人選，雖然今年打擊表現與去年相比，似乎有段落差，不過今年登板投球時屢次當救世主，天使在他沒有先發登板的日子裡已經11連敗，讓他也成為塞揚獎的最佳候選人之一，要是下半季打擊狀態再提升，投手也維持宰制表現，不無可能一次包辦兩大獎。