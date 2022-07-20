快訊

遭行刑式槍擊！賴敏男熬過最關鍵一周 眼球可自主轉動

七都高薪公司名單全出爐 「科技新貴」沒在叫假的

MLB／明星賽專注打擊更可怕 大谷賽前練習就狂開轟

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷在賽前打擊練習時頻頻開轟。 路透社
大谷在賽前打擊練習時頻頻開轟。 路透社

今年大聯盟明星賽在道奇球場揭開序幕，而去年首度以「二刀流」參賽的大谷翔平，本屆將擔任開路先鋒第一棒指定打擊，在賽前的打擊練習就化身「怪力男」，多次將球轟出全壘打牆外，其中有2發全壘打，更是直接轟出球場外，讓場邊球迷驚呼連連。

去年成為史上第一人以「二刀流」投打雙身份參加明星賽的大谷翔平，今年再次被球迷票選進入先發名單，當大家都在期待他是否會展現二刀流時，大谷翔平以要負擔下半季首戰先發任務為由，婉拒了投手身份先發登板的邀請，更專心在打者的表現上。

更專注的大谷翔平在賽前練習就火力全開，總共練打29顆球就夯出14發全壘打，其中有連續4次打擊都敲出全壘打，而這4發全壘打更有2轟直接飛出球場外，粗估飛行距離高達140公尺，不難看出大谷期望在今年的明星賽，企圖挽回去年沒安打的顏面。

根據外媒報導，本日大谷翔平在受訪時談及今年明星賽的打擊策略：「要是投手出現失投球，我就會積極出棒盡可能地去揮擊，當然既然出棒了就希望轟出全壘打。」而他也隨即在比賽中，首打席對決道奇塞揚左投克蕭（Clayton Kershaw），抓準第一球出棒擊出個人明星賽首安，也成為暌違13年後第3位明星賽敲安的日本打者。

相關新聞

MLB／預告首球就揮棒 大谷翔平明星賽敲安成日籍第3人

「首球、就揮棒」大谷翔平照預告走，今天以「第1棒、指定打擊」之姿參加大聯盟明星賽，在道奇球場面對道奇王牌投手克蕭（Cla...

MLB／明星賽專注打擊更可怕 大谷賽前練習就狂開轟

今年大聯盟明星賽在道奇球場揭開序幕，而去年首度以「二刀流」參賽的大谷翔平，本屆將擔任開路先鋒第一棒指定打擊，在賽前的打擊練習就化身「怪力男」，多次將球轟出全壘打牆外，其中有2發全壘打，更是直接轟出球場

MLB／交易傳聞纏身之際 索托稱霸全壘打大賽發聲

交易傳聞纏身之際，國民隊強打索托用稱霸全壘打大賽發聲，昨天在決賽敲出19轟，擊退水手隊菜鳥羅德里奎茲的18轟，以23歲2...

MLB／國民想交易全壘打大賽冠軍索托 球星紛喊話：來找我們

甫拿下今年全壘打大賽冠軍的國民隊索托（Juan Soto），先前拒絕球團開出的15年4.4億美元（約新台幣131億元）的延長合約，國民也轉而對交易這位強打持開放態度，目前也已有多支豪門球隊被點名可能對他有興趣，洋基隊王牌柯爾（Gerrit Cole）也公開喊話要索托加入洋基。

MLB／成為國民待交易對象、合約被公布 索托：感覺不舒服

23歲的國民隊強打少年索托（Juan Soto）日前拒絕球團開出的15年4.4億美元（約新台幣131億元）超級大約，眼看自己就要從非賣品被端上交易桌，索托對此表示非常不舒服，對於合約細節被公諸於世也感到很糟糕。

MLB／明星賽新規！ 延長賽改「全壘打」決勝負

大聯盟全明星賽將於台灣時間明天早上8時登場，今年聯盟修改規則，若9局打完雙方仍戰成平手，將以「全壘打」決勝負，換句話說，球迷有望連兩天看到全壘打大賽。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。