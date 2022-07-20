MLB／明星賽專注打擊更可怕 大谷賽前練習就狂開轟
今年大聯盟明星賽在道奇球場揭開序幕，而去年首度以「二刀流」參賽的大谷翔平，本屆將擔任開路先鋒第一棒指定打擊，在賽前的打擊練習就化身「怪力男」，多次將球轟出全壘打牆外，其中有2發全壘打，更是直接轟出球場外，讓場邊球迷驚呼連連。
去年成為史上第一人以「二刀流」投打雙身份參加明星賽的大谷翔平，今年再次被球迷票選進入先發名單，當大家都在期待他是否會展現二刀流時，大谷翔平以要負擔下半季首戰先發任務為由，婉拒了投手身份先發登板的邀請，更專心在打者的表現上。
MLBのオールスターゲームに「1番・DH」で出場する #エンゼルス #大谷翔平 選手⚾️— Full-Count MLB取材班 (@fullcountmlbc2) 2022年7月19日
試合前のフリー打撃では29スイングで驚異の柵越え14本…🌋
場外に消えていく推定140メートル弾も放ち、自身初の夢の祭典での一発に期待が高まります‼️#AllStarGame x #GoHalos pic.twitter.com/f1H6PKGGn8
更專注的大谷翔平在賽前練習就火力全開，總共練打29顆球就夯出14發全壘打，其中有連續4次打擊都敲出全壘打，而這4發全壘打更有2轟直接飛出球場外，粗估飛行距離高達140公尺，不難看出大谷期望在今年的明星賽，企圖挽回去年沒安打的顏面。
根據外媒報導，本日大谷翔平在受訪時談及今年明星賽的打擊策略：「要是投手出現失投球，我就會積極出棒盡可能地去揮擊，當然既然出棒了就希望轟出全壘打。」而他也隨即在比賽中，首打席對決道奇塞揚左投克蕭（Clayton Kershaw），抓準第一球出棒擊出個人明星賽首安，也成為暌違13年後第3位明星賽敲安的日本打者。
All Star Sho Single 🤩✅— Anaheim Sports (@AnaheimSports1) 2022年7月20日
Shohei Ohtani with an opening single at Dodger Stadium in the 2022 All Star Game😎
Credit: Fox#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos #AllStarGame pic.twitter.com/ygC5PzpAvx
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