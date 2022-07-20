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MLB／預告首球就揮棒 大谷翔平明星賽敲安成日籍第3人
「首球、就揮棒」大谷翔平照預告走，今天以「第1棒、指定打擊」之姿參加大聯盟明星賽，在道奇球場面對道奇王牌投手克蕭（Clayton Kershaw），第一顆球就揮棒敲出安打，成為日籍球員明星賽敲安第三人。
投手大谷、打者翔平連續兩年都獲選參加明星賽，不過投手大谷為了下半季為天使隊登板婉拒，僅專注打擊身分，在上場打擊前，大谷翔平用英文說出：「First pitch, first swing, that it.（第一球揮棒，就這樣）。」
一如宣言般，大谷翔平面對克蕭投出第一顆90.9哩四縫線速球就揮棒，敲出中外野落地的一壘安打，站上壘包的大谷也露出笑容。
克蕭的回應則是：「你在明星賽的第一球，不可能投變化球，他沒有把球敲出牆，這已經是勝利了。」
其實今年大谷面對克蕭3打數無安打，生涯8打數也都未敲安，反而在明星賽敲出對決首安，成為繼鈴木一朗、松井秀喜後，第三位在明星賽敲安的日籍球員。
然而，大谷翔平想加演盜壘的心態太明顯，在下一棒賈吉打擊時，就在一壘被克蕭牽制出局，這也是大谷個人在明星賽的初體驗，去年在明星賽2打數都敲出滾地球出局。
“First pitch, first swing that’s it”— 大谷翔平 ⚾ Ohtani Shohei ❶❼ (@shoheisaveus) 2022年7月20日
- Shohei Ohtani pic.twitter.com/XJC4FRp7vy
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