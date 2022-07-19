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桌球／林昀儒遭逆轉 WTT冠軍賽男單首輪止步

中央社／ 台北19日電
林昀儒。 擷圖自推特(資料照)
林昀儒。 擷圖自推特(資料照)

台灣桌球一哥林昀儒今天WTT歐洲夏季系列賽冠軍賽男單首輪先拿2局後，遭左手持拍的中國選手林高遠連搶3局，林昀儒以2比3敗下陣來，無緣16強。

世界桌球職業大聯盟（WTT）冠軍賽布達佩斯站為歐洲夏季系列賽之一，僅設有單打賽事，台灣選手包括林昀儒、莊智淵、鄭怡靜、陳思羽等人參賽。

世界排名第6的林昀儒今年6月WTT挑戰賽薩格勒布站拿下本季男單首冠後，上週WTT布達佩斯球星挑戰賽則在男單8強止步，今天在WTT冠軍賽上陣，首輪對手為排名第20的林高遠，過去6度碰頭，林昀儒僅拿下2勝。

林昀儒前2局迅速進入狀況，以11比4、11比7拿下，率先聽牌，但第3局以4比2領先時，對手叫暫停後，戰況急轉直下，林高遠逐漸找回節奏，以11比7、11比6連搶2局，扳平戰局。

關鍵決勝局，面對林高遠持續攻擊中路，林昀儒開局就以0比4落居下風，儘管趁著對手回球出界和掛網，一度扳成4比4平手，但未能再下一城，以5比11輸球。

鄭怡靜上週因身體不適退出布達佩斯球星挑戰賽，今天在女單首輪亮相，稍早以0比3不敵中國好手陳幸同，無緣晉級。

另外，陳思羽、莊智淵預計將在明天凌晨登場，陳思羽首輪強碰日本名將伊藤美誠，而莊智淵首輪將與匈牙利選手馬約羅斯（Bence Majoros）交手。

林昀儒 陳思羽 莊智淵

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