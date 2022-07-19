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MLB／國民想交易全壘打大賽冠軍索托 球星紛喊話：來找我們
甫拿下今年全壘打大賽冠軍的國民隊索托（Juan Soto），先前拒絕球團開出的15年4.4億美元（約新台幣131億元）的延長合約，國民也轉而對交易這位強打持開放態度，目前也已有多支豪門球隊被點名可能對他有興趣，洋基隊王牌柯爾（Gerrit Cole）也公開喊話要索托加入洋基。
23歲的索托將在2024年季後成為自由球員，他曾透露自己想繼續留在國民，而球隊總管瑞佐（Mike Rizzo）先前也堅稱絕不會交易他，但這一切在索托拒絕球團的延長合約報價後似乎變了調，美媒紛紛猜測索托下一個東家，道奇、教士、大都會、洋基都被點名。
《紐約郵報》報導，柯爾非常不希望索托加入「死對頭」紅襪：「你知道我最不想看到他去哪一隊——我不想讓他去波士頓。如果他要離開國民，我希望他來找我們。」 賈吉（Aaron Judge）則說：「我非常不想看到他去到我們必須在球季最後關頭碰上的球隊。」
而索托生涯在大都會隊主場有著.350打擊率、1.173OPS和10轟表現，「希望我們能有機會讓他加入我們的球隊。」大都會隊迪亞茲（Edwin Diaz）說。馬恰多（Manny Machado）也說希望索托很快就能披上教士隊戰袍。
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