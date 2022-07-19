快訊

多益、托福報名費9月喊漲 各考科最新報考費用一次看

美前防長訪台建議：台灣男女皆兵 義務役期延長為至少1年

「花滑王子」羽生結弦宣布從選手退役 北京冬奧就是告別秀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／成為國民待交易對象、合約被公布 索托：感覺不舒服

聯合新聞網／ 綜合報導
眼看自己就要從非賣品被端上交易桌，索托對此表示非常不舒服，對於合約細節被公諸於世也感到很糟糕。 路透社
眼看自己就要從非賣品被端上交易桌，索托對此表示非常不舒服，對於合約細節被公諸於世也感到很糟糕。 路透社

23歲的國民隊強打少年索托（Juan Soto）日前拒絕球團開出的15年4.4億美元（約新台幣131億元）超級大約，眼看自己就要從非賣品被端上交易桌，索托對此表示非常不舒服，對於合約細節被公諸於世也感到很糟糕。

國民隊總管瑞佐（Mike Rizzo）上個月還信誓旦旦地表示，球團完全沒有交易索托的意圖，不過隨著先前談約不順，國民也開始對交易索托呈開放態度，他不免有些失望：「幾週前才說不會把我交易出去，但現在一切都變了，我感覺很不舒服，不知道還能相信什麼。總而言之，決定權並不在我。」

在拒絕球團報價後，索托對合約一事幾乎三緘其口，要媒體「有問題找波拉斯（Scott Boras）」，他表示，自己盡量不將私事公諸於世，但現在合約細節等全都被攤在陽光底下，他也為此感到非常沮喪、糟糕。

索托被端上交易桌後，預計將有多支球隊會前來探詢，儘管如此，索托仍對留在華盛頓抱有一絲希望：「我從進入聯盟第一天就穿上國民隊戰袍，為什麼現在要改變？」

而據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，一名競爭球隊的高層表示，索托的行情就像NBA籃網隊的杜蘭特（Kevin Durant）一樣「有行無市」的狀態，其他球隊很難提出匹配這種等級球員的合約。

索托本季依舊繳出出色的打擊成績，除了打擊率.250相較往年遜色，全壘打支數仍有20支、OPS .901，7月份打擊手感更火燙，單月打擊率高達.409，並有6轟、11分打點。

波拉斯 國民 Juan Soto

相關新聞

MLB／國民想交易全壘打大賽冠軍索托 球星紛喊話：來找我們

甫拿下今年全壘打大賽冠軍的國民隊索托（Juan Soto），先前拒絕球團開出的15年4.4億美元（約新台幣131億元）的延長合約，國民也轉而對交易這位強打持開放態度，目前也已有多支豪門球隊被點名可能對他有興趣，洋基隊王牌柯爾（Gerrit Cole）也公開喊話要索托加入洋基。

MLB／成為國民待交易對象、合約被公布 索托：感覺不舒服

23歲的國民隊強打少年索托（Juan Soto）日前拒絕球團開出的15年4.4億美元（約新台幣131億元）超級大約，眼看自己就要從非賣品被端上交易桌，索托對此表示非常不舒服，對於合約細節被公諸於世也感到很糟糕。

MLB／明星賽新規！ 延長賽改「全壘打」決勝負

大聯盟全明星賽將於台灣時間明天早上8時登場，今年聯盟修改規則，若9局打完雙方仍戰成平手，將以「全壘打」決勝負，換句話說，球迷有望連兩天看到全壘打大賽。

MLB／水手大物全壘打賽敲81轟寫紀錄 亞軍獎金比年薪還多

水手隊大物新秀羅德里奎茲（Julio Rodriguez）參加全壘打大賽驚豔四座，不僅一路殺進決賽，三輪下來一共狂敲81轟，雖然決賽最終不敵國民隊少年強打索托（Juan Soto）屈居亞軍，不過全壘打大賽亞軍獎金75萬美金（約新台幣2243萬元）已經比這位超級菜鳥的本季年薪還要高了。

MLB／生涯再轟最偉大的作品 普荷斯感謝隊友眾星拱月

生涯最後一次明星賽，「生化人」普荷斯（Albert Pujols）留下另一個最偉大的作品，今天在全壘打大賽首輪敲出20轟...

MLB／第5度參與全壘打大賽被當神拜 普荷斯享特殊禮遇

生涯第五度參與大聯盟全壘打大賽的紅雀隊老將普荷斯（Albert Pujols）在首輪「爆冷」擊敗名列第一種子的費城人隊重砲史瓦伯（Kyle Schwarber），比賽過程中他也受到老將才有「特殊待遇」，成為這次全壘打大賽的另外亮點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。