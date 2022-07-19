MLB／成為國民待交易對象、合約被公布 索托：感覺不舒服

23歲的國民隊強打少年索托（Juan Soto）日前拒絕球團開出的15年4.4億美元（約新台幣131億元）超級大約，眼看自己就要從非賣品被端上交易桌，索托對此表示非常不舒服，對於合約細節被公諸於世也感到很糟糕。

國民隊總管瑞佐（Mike Rizzo）上個月還信誓旦旦地表示，球團完全沒有交易索托的意圖，不過隨著先前談約不順，國民也開始對交易索托呈開放態度，他不免有些失望：「幾週前才說不會把我交易出去，但現在一切都變了，我感覺很不舒服，不知道還能相信什麼。總而言之，決定權並不在我。」

在拒絕球團報價後，索托對合約一事幾乎三緘其口，要媒體「有問題找波拉斯（Scott Boras）」，他表示，自己盡量不將私事公諸於世，但現在合約細節等全都被攤在陽光底下，他也為此感到非常沮喪、糟糕。

索托被端上交易桌後，預計將有多支球隊會前來探詢，儘管如此，索托仍對留在華盛頓抱有一絲希望：「我從進入聯盟第一天就穿上國民隊戰袍，為什麼現在要改變？」

而據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，一名競爭球隊的高層表示，索托的行情就像NBA籃網隊的杜蘭特（Kevin Durant）一樣「有行無市」的狀態，其他球隊很難提出匹配這種等級球員的合約。

索托本季依舊繳出出色的打擊成績，除了打擊率.250相較往年遜色，全壘打支數仍有20支、OPS .901，7月份打擊手感更火燙，單月打擊率高達.409，並有6轟、11分打點。