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MLB／明星賽新規！ 延長賽改「全壘打」決勝負

聯合新聞網／ 綜合報導
今年明星賽聯盟修改規則，若9局打完雙方仍戰成平手，將以「全壘打」決勝負。 路透社
今年明星賽聯盟修改規則，若9局打完雙方仍戰成平手，將以「全壘打」決勝負。 路透社

大聯盟全明星賽將於台灣時間明天早上8時登場，今年聯盟修改規則，若9局打完雙方仍戰成平手，將以「全壘打」決勝負，換句話說，球迷有望連兩天看到全壘打大賽。

聯盟今天宣布新規定，若美聯和國聯明天打完9局仍為平手，將以全壘打大賽取代延長賽決勝負，各隊可派出3人、每人有3次揮擊機會，最終累積全壘打支數最多的一隊獲勝。

據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）的消息指出，美聯將派出遞補進明星賽的水手隊佛蘭斯（Ty France）、全壘打大賽亞軍羅德里奎茲（Julio Rodriguez）和太空人隊塔克（Kyle Tucker）；國聯則由大都會隊兩屆全壘打大賽冠軍阿隆索（Pete Alonso）領銜、勇士隊阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）和費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）的全壘打大賽陣容出戰。

明天雙方的先發打序和投手也已出爐，美聯派出防禦率僅1.71的光芒隊王牌麥克納漢（Shane McClanahan）掛帥先發；國聯則由主場塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）應戰。

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