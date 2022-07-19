MLB／水手大物全壘打賽敲81轟寫紀錄 亞軍獎金比年薪還多

水手隊大物新秀羅德里奎茲（Julio Rodriguez）參加全壘打大賽驚豔四座，不僅一路殺進決賽，三輪下來一共狂敲81轟，雖然決賽最終不敵國民隊少年強打索托（Juan Soto）屈居亞軍，不過全壘打大賽亞軍獎金75萬美金（約新台幣2243萬元）已經比這位超級菜鳥的本季年薪還要高了。

羅德里奎茲是史上第14位參加全壘打大賽的新秀，首輪他夯出32轟擊敗遊騎兵隊強打席格（Corey Seager），次輪繳出31轟淘汰尋求三連霸的大都會隊阿隆索（Pete Alonso），最終決賽則以18轟不敵強打少年索托的19轟，以亞軍作收。

大聯盟官網報導，羅德里奎茲成為史上第一位在單屆全壘打大賽連兩輪擊出30轟的選手，此外，本屆他共打出81轟，僅次於2019年小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的91轟，排名史上第二。

羅德里奎茲本季領的是大聯盟最低薪資70萬美元，這回奪下全壘打大賽亞軍的獎金為75萬美元，比他今年年薪還多。

談到生涯首場全壘打大賽的感想，羅德里奎茲直呼家人開心，他就開心：「真的很有趣，我的家人們都很喜歡，我所做的一切就是為了讓他們感到自豪，讓他們開心，我看到他們的臉都充滿了喜悅。」