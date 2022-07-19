快訊

直播／副指揮官人選懸而未決 指揮中心14時說明最新疫情

二哈拆爆家門「車上低頭反省認錯」網幫求情：原諒牠 飼主曝真相全笑翻

獨／不爽藍營青年加權 簡皇譽無黨宣布參選新北議員

MLB／生涯再轟最偉大的作品 普荷斯感謝隊友眾星拱月

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
被其他球星眾星拱月致敬，讓普荷斯留下深刻印象，賽後也向這群年輕隊友們表達感謝。 路透社
被其他球星眾星拱月致敬，讓普荷斯留下深刻印象，賽後也向這群年輕隊友們表達感謝。 路透社

生涯最後一次明星賽，「生化人」普荷斯（Albert Pujols）留下另一個最偉大的作品，今天在全壘打大賽首輪敲出20轟，成為今天的最大驚奇，過程中上演眾星拱月的畫面，普荷斯留下深刻印象，賽後也向這群年輕隊友們表達感謝。

普荷斯以42歲成為全壘打大賽的最高齡參賽者，以第8種子的身分，首輪面對第1種子史瓦柏（Kyle Schwarber），兩人都在正規賽敲出13轟進入加時，普荷斯補上7轟，以20轟擊退史瓦柏的19轟。

儘管在次輪輸給最終奪冠的索托（Juan Soto），普荷斯無疑是今晚的最大焦點，冠軍、亞軍的訪談中都大讚了這位當代傳奇。

單日炸裂81轟的水手菜鳥羅德里奎茲（Julio Rodríguez）表示，「他是位傳奇，今天能與他站在同一個舞台上真的很神奇。」

索托提到在正規賽的加時前，國聯明星隊的球星們上前幫普荷斯打氣，簇擁著這位傳奇的畫面，「那真的是很特別的瞬間，我們幫他打氣、給他正能量，而他隨後就贏下那一輪，我想他也覺得很特別，而我們則在現場見證了傳奇。」

普荷斯也對這個畫面印象深刻，他表示，「我想感謝我的隊友們，看著身旁這批年輕世代以及他們的天賦，那感覺真的很酷，我很開心可以最後一次來到這裡。」

普荷斯 明星賽

延伸閱讀

MLB／第5度參與全壘打大賽被當神拜 普荷斯享特殊禮遇

MLB／全壘打大賽老的、小的都搶戲 國民索托轟下冠軍

華視MLB全壘打大賽、全明星賽 強棒賽事接力

MLB／普荷斯再度開轟創紀錄！前東家道奇成苦主

相關新聞

MLB／全壘打大賽老的、小的都搶戲 國民索托轟下冠軍

今年全壘打大賽，老的、小的都有戲，23歲的國民隊強打索托（Juan Soto）成為史上第二年輕冠軍，拚到決賽才落敗的21...

MLB／生涯再轟最偉大的作品 普荷斯感謝隊友眾星拱月

生涯最後一次明星賽，「生化人」普荷斯（Albert Pujols）留下另一個最偉大的作品，今天在全壘打大賽首輪敲出20轟...

MLB／「神鱒」承擔美國隊長職務 經典賽等大谷放馬過來

天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）因傷錯過今年明星賽，但今天先確認承擔一項新職務，將在明年經典賽擔任美國隊長，...

MLB／不投明星賽 大谷翔平：因為我要扛下半季首戰唷！

今年明星賽確定將只有「打者翔平」出戰，大谷翔平今天親口表示，「投手大谷」將不會在明天登板，「因為我要投下半季第一場比賽唷...

MLB／9度參與明星賽首度先發就在家裡 克蕭：我好興奮

大聯盟明星賽明天在道奇球場登場，兩隊教頭今天也確認先發投手，國聯明星隊將由地主球星克蕭（Clayton Kershaw）...

MLB／交易傳聞滿天飛 大谷翔平：我無法控制

天使隊該不該「賣」大谷翔平，近期成為美國媒體焦點，今天在明星周的群星會上也是熱議話題，大都會隊「北極熊」阿隆索（Pete...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。