MLB／生涯再轟最偉大的作品 普荷斯感謝隊友眾星拱月

生涯最後一次明星賽，「生化人」普荷斯（Albert Pujols）留下另一個最偉大的作品，今天在全壘打大賽首輪敲出20轟，成為今天的最大驚奇，過程中上演眾星拱月的畫面，普荷斯留下深刻印象，賽後也向這群年輕隊友們表達感謝。

普荷斯以42歲成為全壘打大賽的最高齡參賽者，以第8種子的身分，首輪面對第1種子史瓦柏（Kyle Schwarber），兩人都在正規賽敲出13轟進入加時，普荷斯補上7轟，以20轟擊退史瓦柏的19轟。

儘管在次輪輸給最終奪冠的索托（Juan Soto），普荷斯無疑是今晚的最大焦點，冠軍、亞軍的訪談中都大讚了這位當代傳奇。

單日炸裂81轟的水手菜鳥羅德里奎茲（Julio Rodríguez）表示，「他是位傳奇，今天能與他站在同一個舞台上真的很神奇。」

索托提到在正規賽的加時前，國聯明星隊的球星們上前幫普荷斯打氣，簇擁著這位傳奇的畫面，「那真的是很特別的瞬間，我們幫他打氣、給他正能量，而他隨後就贏下那一輪，我想他也覺得很特別，而我們則在現場見證了傳奇。」

普荷斯也對這個畫面印象深刻，他表示，「我想感謝我的隊友們，看著身旁這批年輕世代以及他們的天賦，那感覺真的很酷，我很開心可以最後一次來到這裡。」