MLB／第5度參與全壘打大賽被當神拜 普荷斯享特殊禮遇

生涯第五度參與大聯盟全壘打大賽的紅雀隊老將普荷斯（Albert Pujols）在首輪「爆冷」擊敗名列第一種子的費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber），比賽過程中他也受到老將才有「特殊待遇」，成為這次全壘打大賽的另外亮點。

本季後即將退役的「生化人」普荷斯繼2003、2007、2009、2015年後，今年第五度參與全壘打大賽，現年42歲的他是也大聯盟史上最年長的參賽者。

普荷斯在首輪「爆冷」擊敗名列第一種子的費城人隊重砲史瓦柏。 路透社

普荷斯首輪交手費城人隊史瓦柏，他在正規時間敲出10轟，在30秒加時開始前，在場球星們也紛紛上前替他加油打氣，普荷斯頓時被人團團包圍，國民隊少年強打索托（Juan Soto）還在一旁為他搧風。

經過1分鐘決戰加時賽，普荷斯以20轟險勝史瓦伯的19轟晉級次輪，史瓦柏也對「普神」做出「有神快拜」手勢。大聯盟官網報導，普荷斯生涯5度參與全壘打大賽都晉級到次輪，成為史上第一人。