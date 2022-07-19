MLB／「神鱒」承擔美國隊長職務 經典賽等大谷放馬過來

天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）因傷錯過今年明星賽，但今天先確認承擔一項新職務，將在明年經典賽擔任美國隊長，還一併向身旁的大谷翔平喊話到時對決。

楚奧特因左側肋骨發炎被放進10天傷兵名單，今年雖以美聯先發外野手之姿入選明星賽，但是確定無法上場，今天仍與大谷翔平一起來到這場群星會，同日楚奧特將擔任美國隊長的消息也正式發布。

經典賽因疫情中斷，將於明年恢復舉辦，美國隊分在C組，將在響尾蛇隊主場Chase Field展開預賽，同組對手包括加拿大、墨西哥、哥倫比亞和1隊由2022年資格賽所勝出的隊伍；日本則是身處B組，要到4強階段才可能碰到。

這將是楚奧特第一次參戰經典賽，就以隊長的身分領軍，他表示，「這對我來說意義重大，我先前錯過機會，我知道這次不能再錯過了，我會盡快復元，很期待可以為我的國家出戰。」

他在採訪中也被問到，在春訓時是否有和大谷翔平投打對戰的機會，楚奧特說連live BP都沒有；接續被問到若對上他有何期待或想法，他笑答：「我不知道欸！他很聰明，如果我在等直球，他可能會用指叉對付我，那我會有麻煩。」

一旁的大谷也表示期待對到楚奧特，面對約戰經典賽，兩人都點頭同意，楚奧特說：「喔，好啊！等著瞧。」