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MLB／全壘打大賽冠軍出爐！23歲國民隊強打索托成史上第二年輕冠軍

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
國民隊強打索托（Juan Soto） 路透社
國民隊強打索托（Juan Soto） 路透社

今年全壘打大賽，老的、小的都有戲，23歲的國民隊強打索托（Juan Soto）成為史上第二年輕冠軍，拚到決賽才落敗的21歲水手菜鳥羅德里奎茲（Julio Rodríguez）也轟出驚奇，42歲的當代傳奇普荷斯（Albert Pujols）則為生涯再留餘韻。

羅德里奎茲在前兩輪搶盡鋒頭，首輪32轟擊敗遊騎兵隊席格（Corey Seager）的24轟，第二輪再掃31轟，終結敲出23轟的阿隆索（Pete Alonso）3連霸美夢。

索托則在首輪以18轟擊退拉米瑞茲（José Ramírez）的17轟，次輪再以16轟打敗普荷斯的15轟，決賽上演兩位兩位年輕強打的多明尼加內戰。

索托在決賽敲出19轟，擊敗羅德里奎茲的18轟，以23歲又266天成為史上第二年輕的全壘打大賽冠軍，他也是國民隊史第二位奪此榮銜的選手，前一人為2018年的哈波（Bryce Harper）。

羅德里奎茲前兩輪都是最多轟，3輪累積共敲81轟，遠超過索托的53轟，雖然無法抱回冠軍，但這位菜鳥為自己轟出名堂，81轟為全壘打大賽單屆累積第2多轟，單輪42轟則排名史上第4，他是史上唯一一人在兩輪都有30轟以上。

42歲普荷斯為史上最高齡參賽者，首輪在加時前，其他球星們上前幫老大哥搧風、打氣，眾星拱月形成奇景，而他也證明寶刀未老，首輪掃出20轟，擊退史瓦柏（Kyle Schwarber）的19轟，晉級次輪已是爆冷。

普荷斯在2001年4月6日敲出大聯盟生涯首轟時，其他7位全壘打大賽的競爭對手們都還是小屁孩，拉米瑞茲為8歲又201天已是最大，亞古納（Ronald Acuña Jr.）為3歲又109天，索托為2歲又163天，羅德里奎茲則是才出生98天。

羅德 普荷斯

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