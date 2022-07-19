MLB／不投明星賽 大谷翔平：因為我要扛下半季首戰唷！

今年明星賽確定將只有「打者翔平」出戰，大谷翔平今天親口表示，「投手大谷」將不會在明天登板，「因為我要投下半季第一場比賽唷！」

大谷連續兩年在先發指定打擊、投手都入選明星賽，去年突破規則中尚未開放的同時擔綱DH、先發投手，寫下破天荒紀錄，但今年確定僅單刀出鞘。

大谷也給出他的解釋，「我將會投明星賽後的第一場比賽，如果只有兩天休息，我會比較擔心，比起明星賽，我會把球季放在優先考慮。」天使下半季首戰將在台灣時間周六客場出戰勇士隊，若大谷在明天登板，等於中間僅剩2天調整時間。

大谷明天將以第一棒身分出賽，被問到此事時先是愣了一下，「我是第一棒嗎？現在才知道。」國聯明星隊確定推出道奇左投克蕭（Clayton Kershaw）先發，而大谷生涯對戰8打數沒有安打，他也很期待在明天的過招。

大谷表示，「克蕭是我從高中就一直在看的選手，他的球技一直在維持在頂尖，他將在道奇球場先發，這對他一定是很重要的時刻，而我也會好好享受。」