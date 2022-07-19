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MLB／交易傳聞滿天飛 大谷翔平：我無法控制

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
天使隊該不該「賣」大谷翔平，近期成為美國媒體焦點，也是明星賽熱門話題。 路透社
天使隊該不該「賣」大谷翔平，近期成為美國媒體焦點，也是明星賽熱門話題。 路透社

天使隊該不該「賣」大谷翔平，近期成為美國媒體焦點，今天在明星周的群星會上也是熱議話題，大都會隊「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）也被問到此事，認為大谷若身處大都會所在的皇后區會更受歡迎；大谷則是面對這些傳聞給出回應，「老實說，這不在我的控制範圍內。」

大谷在天使的前4季沒季後賽可打，今年看起來又是崩盤的一年，眼看又要當扶不起的天使，大谷的交易傳聞也甚囂塵上，他將在明年季後成為自由球員，想下簽下這位百年難得一見的投打天才，他的下一份合約勢必驚人，而天使究竟該不該在高點脫手掀起熱議。

大谷今天表示，「老實說，這不在我的控制範圍內，尤其是接下來幾周可能會發生的事情，決定權在於總經理。」對於交易傳聞，他說：「我真的沒有太多能說的。」

大谷也肯定天使還是大有可為，「作為一支團隊，我認為我們球隊充滿天賦，我們有一批有能力贏球的球員，只是目前處境不佳、氣勢不在我們這邊。」大谷認為，天使若能贏下一場重要的比賽，將能扭轉氣勢，還不到絕望時刻。

天使若要將大谷放上交易桌勢必賣相極佳，而大都會就是近日曾被點名有興趣的球隊。阿隆索今天先是提到，很期待親眼見到大谷，因此被接續問到他近期的交易傳聞，若能與大谷當隊友，阿隆索回應：「那會很棒，他是全明星、MVP級的選手，天賦極高，如果他能效力大都會，他會更受歡迎。」

天使 大都會

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