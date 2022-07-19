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MLB／9度參與明星賽首度先發就在家裡 克蕭：我好興奮

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇克蕭(左)9度參與明星賽以來首度先發，這次還是在自家主場意義更大，勇士隊教頭史尼克(右)也做出解釋。 路透社
道奇克蕭(左)9度參與明星賽以來首度先發，這次還是在自家主場意義更大，勇士隊教頭史尼克(右)也做出解釋。 路透社

大聯盟明星賽明天在道奇球場登場，兩隊教頭今天也確認先發投手，國聯明星隊將由地主球星克蕭（Clayton Kershaw）出任，9度參與明星賽以來首度先發，美聯則由光芒隊麥克納漢（Shane McClanahan）扛下責任，第1次參加就「解鎖」先發。

勇士隊教頭史尼克（Brian Snitker）執掌國聯兵符，他解釋決定由克蕭先發的原因，「以他的聲望以及對道奇、對棒球的意義，我認為由他先發非常完美。」

克蕭在明星賽前繳出7勝2敗、防禦率2.13佳績，絕對夠格扛先發，但他說自己毫無預期，「我沒想過這件事，原本只是想著明星賽會很好玩，但現在我將在明天先發，而這裡是道奇球場、是我的家，這對我及我的家人意義重大，我們都很興奮。」

光芒麥克漢納(左)出任美聯先發投手。 路透社
光芒麥克漢納(左)出任美聯先發投手。 路透社

麥克納漢上半季繳出10勝3敗、防禦率1.71，原本呼聲就很高，最終確認出任美聯先發投手，在生涯第2季、第1次與會就「解鎖」先發。

麥克納漢表示，「成長過程中，我一直都是棒球迷，也很憧憬明星賽，如果我說我沒想像過自己站在投手丘上面對世界上最頂尖的選手，那是騙人的，現在可以美夢成真，對我來說真的是令人興奮的機會。」

明星賽 克蕭 道奇

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