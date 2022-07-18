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MLB／基襪大戰玩過頭？FOX投射兩隊標誌在911地標惹罵

聯合新聞網／ 綜合報導
轉播單位《FOX》把洋基和紅襪兩隊的標誌投射在九一一國家紀念博物館上引熱議。 取自推特
轉播單位《FOX》把洋基和紅襪兩隊的標誌投射在九一一國家紀念博物館上引熱議。 取自推特

明星賽前大聯盟特別安排「基襪大戰」作為上半季最終戰，三連戰最後一役洋基以13：2痛宰紅襪，不過賽前一件插曲卻引發熱議，轉播單位《FOX》竟把洋基和紅襪兩隊的標誌投射在九一一國家紀念博物館上，該作法被外界認為相當不尊重。

基襪大戰三連戰最終洋基是占上風，以2比1拿下系列賽勝利，洋基也風光地帶著64勝28敗的華麗戰績進入下半季，不料該天比賽轉播單位《FOX》卻出包，在賽前放出對戰組合畫面時，竟把洋基和紅襪兩隊標誌投射在九一一國家紀念博物館上。

九一一國家紀念博物館就建立在當年911恐怖攻擊事發地點，由於該博物館刻著2983位不幸生亡者的名字，因此當《FOX》將洋基和紅襪的隊標投影在博物館上方時，彷彿就像是蓋住受難者的名字，該行為被認為非常不尊重，因此慘遭網友砲轟，「有那麼多轉播的方式，為何非要選這麼有爭議性的。」

《FOX》今天也立刻做出回應，發聲明表示電視台的行為相當失禮，「我們昨天使用錯誤的方式轉播球賽，對此感到相當抱歉也很後悔這個決定。」

博物館 連戰 標誌 恐怖攻擊

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