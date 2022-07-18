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MLB／前年狀元打擊率只剩.197 遭老虎下放至小聯盟調整

聯合新聞網／ 綜合報導
2020年選秀狀元托克森遭老虎下放至小聯盟3A。 美聯社
2020年選秀狀元托克森遭老虎下放至小聯盟3A。 美聯社

2020年大聯盟選秀狀元托克森（Spencer Torkelson）開季至今表現不如預期，根據大聯盟官網報導，老虎今天將他下放至小聯盟3A，讓他重新調整。

現年22歲的托克森2020年選秀會首輪被老虎挑中，短短一年內從高階1A連續升至3A，今年迎來大聯盟首秀，但發揮卻不符合期待，至今為止出賽83場，僅有52支安打、5轟、21分打點、打擊三圍.197/.282/.296，另外三振率25.5%也高於聯盟平均22.3%。

托克森最後一場比賽對上守護者，3打數吞2K，連續6打數無安打。談到會讓托克森調整多久，老虎教頭辛區（A.J. Hinch）表示「下放時間應該會是10天到兩個禮拜，也有可能是一個月，只要讓他手感恢復，多久都不重要。」

辛奇認為，與其讓托克森待在大聯盟走不出低潮，還不如讓他在關注度且強度較低的3A，讓他獲得大量的打擊機會，找回手感後再重新出發。

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