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MiLB／李灝宇入圍50大新秀遺珠 美媒評價「打擊實力可觀」

聯合新聞網／ 綜合報導
李灝宇的打擊實力備受期待。 聯合報系資料照／記者陳宛晶攝影
李灝宇的打擊實力備受期待。 聯合報系資料照／記者陳宛晶攝影

美媒《Baseball Prospectus》日前公布季中50大新秀，效力費城人小聯盟的台灣好手李灝宇雖未入選，但被放在遺珠名單當中，實力備受外界肯定。

有著「台灣怪力男」稱號的李灝宇，本季正經歷第一個完整的小聯盟球季。今年是他旅美生涯第2季，目前效力費城人1A清水市長尾鮫，打擊成績從5月開始起飛，單月96打數敲出28安打，包括6支全壘打、1支三壘打、5支二壘打，打擊三圍0.292∕0.405∕0.552，各項打擊數據都在所屬聯盟排名頂尖，最終獲選費城人農場5月最佳球員。

《Baseball Prospectus》日前撰文選出50大新秀，另選出10名遺珠，李灝宇的名字入列。文章點出以他的年齡和身型來看，他在1A表現令人印象深刻，擊球初速、出棒速度優異、揮空率不高，球探認為他的打擊實力相當可觀。

至於李灝宇沒有被選在50人名單的理由為何，作者表示李灝宇因傷缺席6星期的賽事，因此沒有留下足夠多的表現，要將他排進名單中似乎稍嫌過早，若李灝宇有個健康的下半季，球探會再評估他整體的實力。

李灝宇在6月7日因被觸身球砸中手，球隊將他放進傷病名單，休息長達一個月的時間，確定能穩定揮棒後，在7月12日才回歸新人聯盟展開復健賽。

李灝宇 費城人

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