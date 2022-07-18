MLB／「像在5星級餐廳點菜」 狀元、榜眼破天荒都是星二代

大聯盟新人選秀今天登場，破天荒前兩順位都是「星二代」，金鶯隊的狀元籤挑選2007年國聯打擊王麥特．哈勒戴（Matt Holliday）之子傑克森．哈勒戴（Jackson Holliday），響尾蛇的榜眼籤則選進祖魯．瓊斯（Druw Jones），他的父親是434轟重砲、10屆金手套得主安德魯．瓊斯（Andruw Jones）。

兩大名將之子，選前就備受矚目，看好高順位上榜，據大聯盟官網業餘新秀排名祖魯第一、哈勒戴第二，而今晚哈勒戴的名字在祖魯之前被念出，多少還是有點小爆冷門。

兩人同為18歲，祖魯為外野手，哈勒戴則是游擊手，同樣都是備受看好的新星，金鶯總管艾利亞斯（Mike Elias）表示，「這是困難的選擇，就像在五星級餐廳點菜一樣。」艾利亞斯表示，哈勒戴的天花板極高，未來被看好長期扛起游擊、中心棒次。

大聯盟官網指出，哈勒戴具備高球商、全才型的球技，守備敏捷度上也持續展現進步，因此被看好能在大聯盟鎮守游擊大關。

榜眼祖魯則是被視為哈波（Bryce Harper）後的最強高中球員，擁有比父親更好的體型，同時也有不錯的速度，傳球臂力也不俗，被視為5拍子好手。