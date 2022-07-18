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MLB／洋基92戰64勝近75年來第6隊 前5隊竟僅1隊奪冠

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洋基先發投手柯爾對紅襪投7局失2分、送出12K，拿下第9勝，也是洋基本季的第64勝。 美聯社
洋基先發投手柯爾對紅襪投7局失2分、送出12K，拿下第9勝，也是洋基本季的第64勝。 美聯社

明星賽前最終戰，洋基以13：2痛宰紅襪隊，帶著64勝28敗的華麗戰績進入下半季，為史上第6隊，先發投手柯爾（Gerrit Cole）投7局失2分、送出12次三振，拿下第9勝，對於洋基的戰績喊酷，但不忘強調：「我們還有更大的目標。」

面對紅襪先發投手塞爾（Chris Sale），洋基首局就有3分進帳，但最終打退他的是希克斯（Aaron Hicks）的強襲球，塞爾因左手小拇指骨折，留下0.2局、24球投球失3分退場。

洋基上演火力示範，第4局從洛卡斯特羅（Tim Locastro）的安打開始，打了一輪後回到他的棒次，再掃了一發兩分砲，最終單局打了12人次、灌進8分底定勝果。

洋基在賽季前92戰豪取64勝，為1947年以來的第6隊，前5隊為1954年印地安人（64勝）、1969年金鶯（64勝）、1970年紅人（64勝）、1998年洋基（68勝）及2001年水手（66勝），而這5隊僅1998年洋基最終奪冠。

這也是洋基教頭布恩（Aaron Boone）強調他的球隊仍戒慎恐懼的原因，「我們一起打下特別的戰績，現在將自己放在一個有利的位置，但我們仍戰戰兢兢，因為我們知道還有一段很長的路要走。」

柯爾的論調也與總仔相同，他強調，「目前的成績很巨大、很酷，但我們還有更大的目標，還有很多比賽要打，所以我們必須抱持更宏觀的角度來面對之後的賽事。」

洋基 紅襪 Gerrit Cole

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