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MLB／1局沒投完就挨強襲球傷退 塞爾問天：為什麼又是我？

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
塞爾被強襲球打到左手小拇指，痛到臉部猙獰，1局都沒投完就傷退。 美聯社
塞爾被強襲球打到左手小拇指，痛到臉部猙獰，1局都沒投完就傷退。 美聯社

紅襪強投塞爾（Chris Sale）復出大聯盟的第二戰，在今天站上洋基球場投手丘，結果連1局投不完，就因強襲球打傷左手小拇指而傷退，而他也難掩失望，被問到是否意外復出不久就再次遇到傷情，他的回答充滿了無奈，「為什麼又是我？」

洋基今天以13：2打爆紅襪，塞爾首局就遇到危機四伏，不僅被敲安打，觸身球、失誤也都來攪局。面對希克斯（Aaron Hicks），強襲球打到塞爾的手上，再彈到右外野，這支安打護送回洋基的第3分。

塞爾的左手挨了一下，他在這個play結束後，主動走向紅襪休息區、出示自己的小拇指，在防護員、教練團確認後隨即退場。

塞爾的小拇指傷勢將在今天或明天回到波士頓看醫生，球團目前未推估他可能缺席多久，塞爾則是預期4到6周，他有自信本季還會站上投手丘。

「我當下就知道受傷了。」塞爾形容左手被打到的順間，「就像一股冷水直衝身體的感覺。」

塞爾前年進行TJ韌帶置換手術，今年季前又因右側肋骨壓力性骨折延遲登板，對於再次受傷確實有失望，「手肘傷勢對投手並不罕見，發生了就是發生了，但像這次的傷勢，你會想『為什麼又是我？』但我必須想想在我的周遭還有愛，世界上也還有人比我更不幸。」

塞爾表示，「回顧我的生涯，總是一件爛事接著一件爛事發生，可能還有更多爛事在等著我吧！還能怎麼辦呢？每個人都有受挫的時候，關鍵是你怎麼站起來。」

Chris Sale 紅襪 洋基

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