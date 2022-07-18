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MLB／大聯盟選秀 近20年狀元名單
年份
球員
位置
選秀球隊
初上大聯盟時間
2022
Jackson Holliday
游擊
巴爾的摩金鶯
-
2021
Henry Davis
捕手
匹茲堡海盜
尚未上大聯盟
2020
Spencer Torkelson
一壘
底特律老虎
04/08/2022
2019
Adley Rutschman
捕手
巴爾的摩金鶯
05/21/2022
2018
Casey Mize
投手
底特律老虎
08/19/2020
2017
Royce Lewis
游擊
明尼蘇達雙城
05/06/2022
2016
Mickey Moniak
外野
費城費城人
09/16/2020
2015
Dansby Swanson
游擊
亞利桑那響尾蛇
08/17/2016
2014
Brady Aiken
投手
休士頓太空人
尚未上大聯盟
2013
Mark Appel
投手
休士頓太空人
06/29/2022
2012
Carlos Correa
游擊
休士頓太空人
06/08/2015
2011
Gerrit Cole
投手
匹茲堡海盜
06/11/2013
2010
Bryce Harper
外野
華盛頓國民
04/28/2012
2009
Stephen Strasburg
投手
華盛頓國民
06/08/2010
|
2008
Tim Beckham
游擊
坦帕灣光芒
09/19/2013
2007
David Price
投手
坦帕灣魔鬼魚
09/14/2008
2006
Luke Hochevar
投手
堪薩斯皇家
09/08/2007
2005
Justin Upton
游擊
亞利桑那響尾蛇
08/02/2007
2004
Matthew Bush
游擊
聖地牙哥教士
05/13/2016
2003
Delmon Young
外野
坦帕灣魔鬼魚
08/29/2006
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