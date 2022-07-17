MLB／大谷翔平「握把處」斷棒 日前桃猿藍寅倫才經歷

今天在天使隊主場進行「高速公路大戰」，大谷翔平首局上場打擊時，罕見地打出「握把處」斷棒，球棒直接飛到外野草地上，引起看台上球迷一陣驚呼。

球棒從握把處斷裂的罕見情景發生在今天的道奇作客天使之戰，道奇隊先發投手「前少主」烏力亞斯（Julio Urías）首局面對大谷翔平，投出一顆內角偏高的94英哩（約151公里）速球，再加上大谷強勁的揮棒力道，棒子硬生生從握把處斷成兩半，飛向二壘後方草地。

這次斷棒也形成游擊後方小飛球，被透納（Trea Turner）接殺。擔任二棒指定打擊的大谷翔平今天4打數敲2安打，天使終場以1：7不敵道奇。

「握把處」斷棒的奇景近期不只在美國出現，13日味全龍作客樂天桃猿的比賽，樂天打者藍寅倫在揮擊偏高的內角球時也同樣受到擠壓，回過神來發現手裡僅握著球棒根部，令藍寅倫當場傻眼。