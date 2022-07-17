MiLB／陳柏毓小聯盟優質先發與勝投擦身 鄭宗哲有長打

美職匹茲堡海盜隊小聯盟1A投手陳柏毓今天6局無失分、優質先發，但牛棚失守、與勝投擦身；野手鄭宗哲先發出賽打擊有表現，敲出1支二壘打有1得分。

美國職棒小聯盟1A海盜隊與邁阿密馬林魚隊交手，海盜隊陣中兩名台將都有先發出賽，陳柏毓擔任先發投手，開賽雖然被首名打者敲出安打，但接著連抓3個出局數、沒有失分。

陳柏毓2局先被敲出二壘打，接著連飆3K、凍結對手攻勢，3局讓打者3上3下，4局被敲出2支安打、投出1次保送，但力守不失分，5局也讓對手3上3下，6局2人出局後被敲出安打、暴投讓跑者上到二壘，但接著讓打者敲出左外野方向飛球出局。

鄭宗哲先發打1棒、守二壘，1局吞下三振，3局敲出二壘方向滾地球出局，6局2人出局後敲出二壘打，靠著滾地球跑上三壘，再靠著暴投跑回分數，8局敲出游擊方向飛球出局。

陳柏毓總計用81球投6局，被敲出5支安打，投出5次三振、1次保送、無失分，球隊領先時退場，但牛棚沒能穩守，馬林魚隊8局攻下3分超前比數，海盜隊9局下靠著陽春砲扳平比數，再靠著再見安打以4比3拿勝，陳柏毓無關勝敗，賽後防禦率4.84。

鄭宗哲總計4打數敲出1支安打，為本季第12支二壘打，有1得分，吞下1次三振，賽後打擊率2成39。