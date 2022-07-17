快訊

打選戰一定要設競選總部嗎？房價飆租金漲 參選人好糾結

提早28年！英氣象局預測2050年的高溫 本周將成真

台灣蘋果BTS方案曝光送這物？網友失望…想要比照美國、官方回應了！

MiLB／陳柏毓小聯盟優質先發與勝投擦身 鄭宗哲有長打

中央社／ 台北17日電
陳柏毓。聯合報系資料照／記者陳宛晶攝影
陳柏毓。聯合報系資料照／記者陳宛晶攝影

美職匹茲堡海盜隊小聯盟1A投手陳柏毓今天6局無失分、優質先發，但牛棚失守、與勝投擦身；野手鄭宗哲先發出賽打擊有表現，敲出1支二壘打有1得分。

美國職棒小聯盟1A海盜隊與邁阿密馬林魚隊交手，海盜隊陣中兩名台將都有先發出賽，陳柏毓擔任先發投手，開賽雖然被首名打者敲出安打，但接著連抓3個出局數、沒有失分。

陳柏毓2局先被敲出二壘打，接著連飆3K、凍結對手攻勢，3局讓打者3上3下，4局被敲出2支安打、投出1次保送，但力守不失分，5局也讓對手3上3下，6局2人出局後被敲出安打、暴投讓跑者上到二壘，但接著讓打者敲出左外野方向飛球出局。

鄭宗哲先發打1棒、守二壘，1局吞下三振，3局敲出二壘方向滾地球出局，6局2人出局後敲出二壘打，靠著滾地球跑上三壘，再靠著暴投跑回分數，8局敲出游擊方向飛球出局。

陳柏毓總計用81球投6局，被敲出5支安打，投出5次三振、1次保送、無失分，球隊領先時退場，但牛棚沒能穩守，馬林魚隊8局攻下3分超前比數，海盜隊9局下靠著陽春砲扳平比數，再靠著再見安打以4比3拿勝，陳柏毓無關勝敗，賽後防禦率4.84。

鄭宗哲總計4打數敲出1支安打，為本季第12支二壘打，有1得分，吞下1次三振，賽後打擊率2成39。

陳柏毓

延伸閱讀

中職／林立4安3打點救猿 悍將11連敗平隊史

MLB／聯盟付逾55億和解金 讓小聯盟球員球季外也可支薪

MLB／張育成找回「光芒」 單場2長打都有貢獻

MiLB／張弘稜新人聯盟後援勝投 鄭宗哲快腿當功臣

相關新聞

MLB／昨敲追平安張育成「圈粉」無數 美國球迷：制服組懂選人

旅美好手張育成本季轉戰光芒後手感逐漸回溫，昨天（16日）的2支長打、2打點表現也讓他「圈粉」無數，就有球迷在推特留言直呼制服組的眼光太令人驚艷了。

MLB／「他不是真正的朋友」 基特自爆與A-Rod不合多年

「洋基隊長」基特（Derek Jeter）在近期即將播出的《ESPN》紀錄片《The Captain》中直指「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）不是他「真正的朋友」，這對三游搭檔雖然合作了10年，但他們的關係可謂相敬如「冰」。

MLB／大學長的話要聽 紅雀左投暴怒砸球已向總仔道歉

紅雀隊後援左投卡布雷拉（Génesis Cabrera）昨天被換下時，在總教練馬莫（Oliver Marmol）面前暴怒...

MLB／韋蘭德豪奪12勝大聯盟最狂 捕手懷疑他25歲

39歲的韋蘭德（Justin Verlander）今天以6局無失分、狂賞10次三振，率領太空人以5：0擊敗運動家隊，他取...

MLB／拒絕132億合約不想多談 索托：問就是波拉斯

國民隊強打索托（Juan Soto）據傳拒絕15年4.4億美元（約台幣132億元）的延長合約，國民不排除將他端上交易桌，...

MiLB／陳柏毓小聯盟優質先發與勝投擦身 鄭宗哲有長打

美職匹茲堡海盜隊小聯盟1A投手陳柏毓今天6局無失分、優質先發，但牛棚失守、與勝投擦身；野手鄭宗哲先發出賽打擊有表現，敲出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。