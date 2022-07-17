MLB／昨敲追平安張育成「圈粉」無數 美國球迷：制服組懂選人

旅美好手張育成本季轉戰光芒後手感逐漸回溫，昨天（16日）的2支長打、2打點表現也讓他「圈粉」無數，就有球迷在推特留言直呼制服組的眼光太令人驚艷了。

張育成今年開季雖從守護者出發，不過他10打數無安打，還吞下7K；轉戰海盜後42打數敲出7支安打、包含1轟，然而被三振多達18次，打擊率僅.137。

7月份來到光芒後張育成似乎「打開了」，他至今出賽6場，16打數敲出6安打，有3分打點進帳，打擊三圍.375/.375/.500，昨役他更打出2支長打幫助球隊追平比分，成為贏球重要推手。外國球迷也在推特留言：「我們的制服組嚇到我了，他們怎麼知道張育成可以這麼優秀？」、「光芒的明日之星」、「為他建座雕像吧」。

光芒今天在主場續戰金鶯，不過球隊主戰二壘手洛威（Brandon Lowe）傷癒歸隊，張育成因此未獲上場機會，球迷也留言表示：「拜託不要因為洛威歸隊就DFA他。」