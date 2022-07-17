MLB／昨敲追平安張育成「圈粉」無數 美國球迷：制服組懂選人
旅美好手張育成本季轉戰光芒後手感逐漸回溫，昨天（16日）的2支長打、2打點表現也讓他「圈粉」無數，就有球迷在推特留言直呼制服組的眼光太令人驚艷了。
張育成今年開季雖從守護者出發，不過他10打數無安打，還吞下7K；轉戰海盜後42打數敲出7支安打、包含1轟，然而被三振多達18次，打擊率僅.137。
7月份來到光芒後張育成似乎「打開了」，他至今出賽6場，16打數敲出6安打，有3分打點進帳，打擊三圍.375/.375/.500，昨役他更打出2支長打幫助球隊追平比分，成為贏球重要推手。外國球迷也在推特留言：「我們的制服組嚇到我了，他們怎麼知道張育成可以這麼優秀？」、「光芒的明日之星」、「為他建座雕像吧」。
光芒今天在主場續戰金鶯，不過球隊主戰二壘手洛威（Brandon Lowe）傷癒歸隊，張育成因此未獲上場機會，球迷也留言表示：「拜託不要因為洛威歸隊就DFA他。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言