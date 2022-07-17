快訊

打選戰一定要設競選總部嗎？房價飆租金漲 參選人好糾結

提早28年！英氣象局預測2050年的高溫 本周將成真

台灣蘋果BTS方案曝光送這物？網友失望…想要比照美國、官方回應了！

MLB／昨敲追平安張育成「圈粉」無數 美國球迷：制服組懂選人

聯合新聞網／ 綜合報導
張育成。 美聯社
張育成。 美聯社

旅美好手張育成本季轉戰光芒後手感逐漸回溫，昨天（16日）的2支長打、2打點表現也讓他「圈粉」無數，就有球迷在推特留言直呼制服組的眼光太令人驚艷了。

張育成今年開季雖從守護者出發，不過他10打數無安打，還吞下7K；轉戰海盜後42打數敲出7支安打、包含1轟，然而被三振多達18次，打擊率僅.137。

7月份來到光芒後張育成似乎「打開了」，他至今出賽6場，16打數敲出6安打，有3分打點進帳，打擊三圍.375/.375/.500，昨役他更打出2支長打幫助球隊追平比分，成為贏球重要推手。外國球迷也在推特留言：「我們的制服組嚇到我了，他們怎麼知道張育成可以這麼優秀？」、「光芒的明日之星」、「為他建座雕像吧」。

光芒今天在主場續戰金鶯，不過球隊主戰二壘手洛威（Brandon Lowe）傷癒歸隊，張育成因此未獲上場機會，球迷也留言表示：「拜託不要因為洛威歸隊就DFA他。」

張育成 光芒

延伸閱讀

MLB／張育成好手感歸功打教 光芒有看到他的侵略性

MLB／張育成找回「光芒」 單場2長打都有貢獻

MLB／張育成棒打紅襪強投塞爾 光芒靠對手「煮粥」贏球

MLB／光芒內野添傷兵 張育成轉隊後首度先發

相關新聞

MLB／昨敲追平安張育成「圈粉」無數 美國球迷：制服組懂選人

旅美好手張育成本季轉戰光芒後手感逐漸回溫，昨天（16日）的2支長打、2打點表現也讓他「圈粉」無數，就有球迷在推特留言直呼制服組的眼光太令人驚艷了。

MLB／「他不是真正的朋友」 基特自爆與A-Rod不合多年

「洋基隊長」基特（Derek Jeter）在近期即將播出的《ESPN》紀錄片《The Captain》中直指「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）不是他「真正的朋友」，這對三游搭檔雖然合作了10年，但他們的關係可謂相敬如「冰」。

MLB／大學長的話要聽 紅雀左投暴怒砸球已向總仔道歉

紅雀隊後援左投卡布雷拉（Génesis Cabrera）昨天被換下時，在總教練馬莫（Oliver Marmol）面前暴怒...

MLB／韋蘭德豪奪12勝大聯盟最狂 捕手懷疑他25歲

39歲的韋蘭德（Justin Verlander）今天以6局無失分、狂賞10次三振，率領太空人以5：0擊敗運動家隊，他取...

MLB／拒絕132億合約不想多談 索托：問就是波拉斯

國民隊強打索托（Juan Soto）據傳拒絕15年4.4億美元（約台幣132億元）的延長合約，國民不排除將他端上交易桌，...

MiLB／陳柏毓小聯盟優質先發與勝投擦身 鄭宗哲有長打

美職匹茲堡海盜隊小聯盟1A投手陳柏毓今天6局無失分、優質先發，但牛棚失守、與勝投擦身；野手鄭宗哲先發出賽打擊有表現，敲出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。