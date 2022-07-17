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MLB／「他不是真正的朋友」 基特自爆與A-Rod不合多年

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基隊史最強的三游搭檔A-Rod（左）和基特（右）。 2004 Topps 球員卡
洋基隊史最強的三游搭檔A-Rod（左）和基特（右）。 2004 Topps 球員卡

洋基隊長」基特（Derek Jeter）在近期即將播出的《ESPN》紀錄片《The Captain》中直指「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）不是他「真正的朋友」，這對三游搭檔雖然合作了10年，但他們的關係可謂相敬如「冰」。

2004年季初，A-Rod從遊騎兵被交易至洋基，而基特在當年開季前43場比賽的打擊率只有.190，他在紀錄片中將這段開季低潮歸咎於A-Rod的到來，他說：「因為有太多注意力放在個人身上，而不是球隊和贏球。」

A-Rod則是質疑身為隊長的基特從來不需要領導球隊，並且從未平等地看待過自己。基特說：「在我看來，他拿到他的合約，你正試圖貶低我在做的事情，也許是為了證明你為何能得到這些錢。當談論數據時，我從來不會拿自己的和A-Rod相比。」基特接著表示，這是信任與忠誠的問題，「他不是一位真正的朋友，這是我的感覺，因為我不會對朋友做這種事。」

洋基隊總管凱許曼（Brian Cashman）和時任總教練托瑞（Joe Torre）也曾表示希望基特公開支持A-Rod，不過現在看來，基特的認可充其量也只是做做樣子，私底下如何大家心照不宣，這部紀錄片也凸顯了基特對於不得不將A-Rod介紹為「洋基隊一員」的不滿。正如同棒球作家史瓦茲（Alan Schwarz）在電影中所說的：「基特想成為洋基人，A-Rod則想成為明星。」

ESPN紀錄片《The Captain》共有7集，將在美國時間7月18日播出。

紀錄片 基特 A-Rod 洋基

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