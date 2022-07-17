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MLB／大學長的話要聽 紅雀左投暴怒砸球已向總仔道歉

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
紅雀隊後援左投卡布雷拉（Génesis Cabrera）。 法新社
紅雀隊後援左投卡布雷拉（Génesis Cabrera）。 法新社

紅雀隊後援左投卡布雷拉（Génesis Cabrera）昨天被換下時，在總教練馬莫（Oliver Marmol）面前暴怒丟球，經過一晚沉澱，資深前輩普荷斯（Albert Pujols）也對他曉以大義，卡布雷拉今天已向總仔、隊友都表達歉意。

昨天紅雀以7：3擊敗紅人，卡布雷拉在第8局、一出局時上場抓下兩個出局數，但9局續投被連敲2安打開局，馬莫也走上場換投，卡布雷拉見狀並不是將球交到馬莫手中，而是往地上一丟，這球反彈後削到他自己的臉頰，再反彈打到馬莫。

馬莫當下就一把「撈」回已下丘的卡布雷拉，對他說了幾句話，今天卡布雷拉也對這樁插曲表達歉意。

他解釋當下的情緒是對自己感到失望，「我沒有用太多球就抓到兩個出局數，第9局危機出現，我的情緒也上來了，這是我希望、也必須做得更好的部分。」

卡布雷拉透露，自己已向教頭道歉，「他告訴我，我不該這麼做，我們有一段很棒的對話，我知道我必須成長為一名更好的球員、更好的人。」他也提到來自普荷斯的勸戒，「他也是跟我說這麼做是不對的，要我找個機會跟球隊、總仔道歉。」

普荷斯 紅雀

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