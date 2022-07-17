MLB／拒絕132億合約不想多談 索托：問就是波拉斯

國民隊強打索托（Juan Soto）據傳拒絕15年4.4億美元（約台幣132億元）的延長合約，國民不排除將他端上交易桌，索托對這些傳聞不願多談，「有什麼想知道的，就去問Scott。」他指的是經紀人波拉斯（Scott Boras）。

索托年僅23歲，已是2020年國聯打擊王、兩座外野手銀棒獎得主，他要到2024年球季結束後才會成為自由球員，但國民有意提前綁人，先在今年2月提出13年3.5億美元合約遭拒，今天再傳加碼至15年4.4億美元，已是大聯盟史上最高總額合約，依然未打動索托。

國民總管瑞佐（Mike Rizzo）上個月曾表態不會交易索托，但據The Athletic指出，儘管雙方的洽談仍在進行中，但如今國民心底有底，知道無法簽回索托的機率極高，對於交易抱持開放態度。

傳聞滿天飛，索托對於這些議約內容傾向保持低調，他在今天受訪強調自己會專注在自己可以控制的部分，至於其他事情，「如果有什麼想知道的，就去問Scott，我只想專心打球。」

索托也談到對這支球隊的感情，「對我來說，這是我從2015年就效力至今的球隊，我一直都在這裡，了解這座城市越來越多，為什麼一定要改變呢？」然而國民目前以30勝63敗居國聯東區墊底，索托也坦言：「我不喜歡一直輸」。

15年4.4億美元的價碼，總額已超越楚奧特（Mike Trout）保有的12年4.265億美元紀錄，但若以平均年薪2933萬美元來說，將落在大聯盟第20。