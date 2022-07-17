快訊

一周數位爆報／阻擋超吵報明牌簡訊！比特幣大跌、iPhone14洩電池容量 中華電「天選之人」才有隱藏版吃到飽499

國旅補助上路今適用申請步驟一次看 業者：「遊客來了 這才像暑假」

抱歉！用Google搜尋老了嗎…年輕人改用這2個App探索新知

MLB／拒絕132億合約不想多談 索托：問就是波拉斯

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
國民隊強打索托（Juan Soto）。 路透社
國民隊強打索托（Juan Soto）。 路透社

國民隊強打索托（Juan Soto）據傳拒絕15年4.4億美元（約台幣132億元）的延長合約，國民不排除將他端上交易桌，索托對這些傳聞不願多談，「有什麼想知道的，就去問Scott。」他指的是經紀人波拉斯（Scott Boras）。

索托年僅23歲，已是2020年國聯打擊王、兩座外野手銀棒獎得主，他要到2024年球季結束後才會成為自由球員，但國民有意提前綁人，先在今年2月提出13年3.5億美元合約遭拒，今天再傳加碼至15年4.4億美元，已是大聯盟史上最高總額合約，依然未打動索托。

國民總管瑞佐（Mike Rizzo）上個月曾表態不會交易索托，但據The Athletic指出，儘管雙方的洽談仍在進行中，但如今國民心底有底，知道無法簽回索托的機率極高，對於交易抱持開放態度。

傳聞滿天飛，索托對於這些議約內容傾向保持低調，他在今天受訪強調自己會專注在自己可以控制的部分，至於其他事情，「如果有什麼想知道的，就去問Scott，我只想專心打球。」

索托也談到對這支球隊的感情，「對我來說，這是我從2015年就效力至今的球隊，我一直都在這裡，了解這座城市越來越多，為什麼一定要改變呢？」然而國民目前以30勝63敗居國聯東區墊底，索托也坦言：「我不喜歡一直輸」。

15年4.4億美元的價碼，總額已超越楚奧特（Mike Trout）保有的12年4.265億美元紀錄，但若以平均年薪2933萬美元來說，將落在大聯盟第20。

Juan Soto

延伸閱讀

MLB／聯盟付逾55億和解金 讓小聯盟球員球季外也可支薪

MLB／今日戰績表 超級新人滿貫砲水手相隔11年又12連勝

MLB／洋基教頭又因好球帶被趕出場 最大受害者賈吉淡然以對

MLB／等不到完美 克蕭8局遭完全比賽破壞者打斷紀錄

相關新聞

MLB／拒絕132億合約不想多談 索托：問就是波拉斯

國民隊強打索托（Juan Soto）據傳拒絕15年4.4億美元（約台幣132億元）的延長合約，國民不排除將他端上交易桌，...

MLB／張育成雙安 教頭讚出色

守護者、海盜隊都沒等到的火力，張育成在光芒隊終於端出，昨天的兩支長打、貢獻兩分打點，幫助球隊以5：4中止金鶯隊的10連勝...

MLB／聯盟付逾55億和解金 讓小聯盟球員球季外也可支薪

小聯盟球員提起集體訴訟，要求對違反最低工資等事賠償，今天公布的一份法律文件顯示，大聯盟同意支付1.85億美元（約新台幣5...

MLB／有季後賽打就打疫苗？皇家明星外野手發言引眾怒

皇家近日正在多倫多與藍鳥進行3場系列賽，球隊陣中有高達10名球員未接種疫苗因此無法出賽，其中一員的當家球星莫瑞菲德（Whit Merrifield）對打疫苗態度的一席話，卻引發老闆以及球迷眾怒。

MLB／今日戰績表 超級新人滿貫砲水手相隔11年又12連勝

MLB今日戰績表 大都會 vs. 小熊(延賽) 費城人 2:1 馬林魚 勇士 8:4 國民 紅襪 5:4(11局) 洋基 皇家 1:8 藍鳥 金鶯 4:5 光芒 老虎 5:6 守護者

MLB／洋基教頭又因好球帶被趕出場 最大受害者賈吉淡然以對

洋基今日在延長賽因再見暴投以4：5不敵紅襪，吞下近6戰以來第5敗，不過延長賽時洋基總教練布恩（Aaron Boone）已不在現場督軍，原因是他在9局上時因與主審爭論好球帶被驅逐出場，倒是最大受害者賈吉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。