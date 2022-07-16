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MLB／今日戰績表 超級新人滿貫砲水手相隔11年又12連勝
MLB今日戰績表
大都會 vs. 小熊(延賽)
費城人 2:1 馬林魚
勇士 8:4 國民
紅襪 5:4(11局) 洋基
皇家 1:8 藍鳥
金鶯 4:5 光芒
老虎 5:6 守護者
水手 8:3 遊騎兵
白襪 6:2 雙城
運動家 5:1 太空人
紅人 3:7 紅雀
海盜 2:13 洛磯
道奇 9:1 天使
響尾蛇 3:5 教士
釀酒人 5:8 巨人
MLB明日賽程
時間 客場 主場
02:10 白襪 vs. 雙城
02:15 紅人 vs. 紅雀
02:20 大都會 vs. 小熊
03:07 皇家 vs. 藍鳥
03:10 海盜 vs. 洛磯
04:05 水手 vs. 遊騎兵
04:05 勇士 vs. 國民
04:10 老虎 vs. 守護者
04:10 運動家 vs. 太空人
04:10 費城人 vs. 馬林魚
04:10 金鶯 vs. 光芒
07:15 紅襪 vs. 洋基(緯來體育台、華視)
07:15 釀酒人 vs. 巨人
08:05 大都會 vs. 小熊(雙重戰)
08:40 響尾蛇 vs. 教士
10:07 道奇 vs. 天使(緯來體育台、愛爾達體育1台)
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