MLB／今日戰績表 超級新人滿貫砲水手相隔11年又12連勝

洋基今日在延長賽因再見暴投以4：5不敵紅襪，吞下近6戰以來第5敗，不過延長賽時洋基總教練布恩（Aaron Boone）已不在現場督軍，原因是他在9局上時因與主審爭論好球帶被驅逐出場，倒是最大受害者賈吉

2022-07-16 15:44