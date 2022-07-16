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MLB／今日戰績表 超級新人滿貫砲水手相隔11年又12連勝

聯合新聞網／ 整理
水手隊超級新秀外野手羅德里奎茲（Julio Rodriguez）敲出滿貫砲，帶領水手相隔11年後再次拿到12連勝。 路透社
水手隊超級新秀外野手羅德里奎茲（Julio Rodriguez）敲出滿貫砲，帶領水手相隔11年後再次拿到12連勝。 路透社

MLB今日戰績表

大都會 vs. 小熊(延賽)

費城人 2:1 馬林魚

勇士 8:4 國民

紅襪 5:4(11局) 洋基

皇家 1:8 藍鳥

金鶯 4:5 光芒

老虎 5:6 守護者

水手 8:3 遊騎兵

白襪 6:2 雙城

運動家 5:1 太空人

紅人 3:7 紅雀

海盜 2:13 洛磯

道奇 9:1 天使

響尾蛇 3:5 教士

釀酒人 5:8 巨人

MLB明日賽程

時間 客場 主場

02:10 白襪 vs. 雙城

02:15 紅人 vs. 紅雀

02:20 大都會 vs. 小熊

03:07 皇家 vs. 藍鳥

03:10 海盜 vs. 洛磯

04:05 水手 vs. 遊騎兵

04:05 勇士 vs. 國民

04:10 老虎 vs. 守護者

04:10 運動家 vs. 太空人

04:10 費城人 vs. 馬林魚

04:10 金鶯 vs. 光芒

07:15 紅襪 vs. 洋基(緯來體育台、華視)

07:15 釀酒人 vs. 巨人

08:05 大都會 vs. 小熊(雙重戰)

08:40 響尾蛇 vs. 教士

10:07 道奇 vs. 天使(緯來體育台、愛爾達體育1台)

球隊戰績表

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