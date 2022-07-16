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MLB／聯盟付逾55億和解金 讓小聯盟球員球季外也可支薪

中央社／ 紐約15日綜合外電報導
小聯盟球員提起集體訴訟，要求對違反最低工資等事賠償，今天公布的一份法律文件顯示，大聯盟同意支付1.85億美元（約新台幣55億元）與小聯盟球員和解。 美聯社
小聯盟球員提起集體訴訟，要求對違反最低工資等事賠償，今天公布的一份法律文件顯示，大聯盟同意支付1.85億美元（約新台幣55億元）與小聯盟球員和解。 美聯社

小聯盟球員提起集體訴訟，要求對違反最低工資等事賠償，今天公布的一份法律文件顯示，大聯盟同意支付1.85億美元（約新台幣55億元）與小聯盟球員和解。

路透社報導，美國職棒大聯盟MLB還同意「取消任何禁止MLB球團支付小聯盟球員薪資的合約」。在此之前，球團不許在包括春訓、延長春訓等非例行賽期間，付錢給小聯盟球員。

和解金將保留1億2019萬7300美元（新台幣36億元）發給成千上萬的球員，剩下的錢將用於支付律師費和其他費用。

代表球員的律師布羅修斯（Garrett Broshuis）在向多家媒體發表的聲明中說：「這次和解代表小聯盟球員往公平公正的薪資制度邁進重要一步。身為一名前小聯盟球員，我親眼目睹經濟有困難的球員在追求大聯盟夢想的同時，賺的是貧困等級的薪資，或根本沒有薪資。我很榮幸在過去十年的大部分時間裡，能協助領導這場抗爭，並揭露長期以來困擾美國棒球界，對勞工不公平的作法。」

這個訴訟最初是由塞納（Aaron Senne）、里貝托（Michael Liberto）、奧德（Oliver Odle）於2014年提出，今年5月10日達成和解。

MLB一名發言人在聲明中說：「這只是我們對有百年歷史的球員發展體系進行重大改革的第2年，但我們在改善小聯盟球員的生活水準上，有長足的進步。我們很驕傲能讓小聯盟球員福利有顯著改善，包括免費住房、優質的醫療保健、每天提供多次餐點，並為希望繼續就學的球員提供大學學費補助，及每年提供4.5億美元給菜鳥球員的簽約金等。我們很高興達成雙方都同意的解決方案，但在協議得到法院正式批准前，我們無法對細節發表評論。」

這個案子最重要的地方在於，小聯盟球員該全年支薪或僅在球季期間領薪水。該案的法官3月在意見書中寫道，球員應該全年都能領取薪資。

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