MLB／洋基教頭又因好球帶被趕出場 最大受害者賈吉淡然以對

洋基今日在延長賽因再見暴投以4：5不敵紅襪，吞下近6戰以來第5敗，不過延長賽時洋基總教練布恩（Aaron Boone）已不在現場督軍，原因是他在9局上時因與主審爭論好球帶被驅逐出場，倒是最大受害者賈吉（Aaron Judge）賽後態度相當淡然。

布恩對好球帶的不滿從賈吉的打席開始累積，他在第三與第四打席都被主審拉弓形成「拿香三振」，但根據大聯盟官網的K-Zone，這其中有好幾顆偏低的壞球都被判成好球。直到第9局上輪由卡本特(Matt Carpenter)打擊時，主審又將一顆偏低的球判成好球，讓布恩再也受不了大爆發，衝進場內與主審理論，還在他面前比出好球帶的手勢，下場當然是被驅逐出場。

布恩賽後無奈表示：「我無言以對，很常問到好球帶的問題，但我真的不知道該如何回答。」

事實上包含賈吉、卡本特與瑞佐(Anthony Rizzo)與史丹頓(Giancarlo Stanton)在內，洋基陣中有不少高大打者，他們的好球帶下方理應比一般身高的打者更高，但顯然主審有時忘了做出調整，根據數據顯示，賈吉是本季主審錯判好球最大受害者，共有57顆壞球被判成好球，遙遙領先全聯盟打者，瑞佐的40顆與史丹頓的39顆也榜上有名，分居第16與第21名。

不過今日5支0還吞2K的賈吉本人倒是不願苛責主審，認為純粹是自己沒掌握好，畢竟除了那兩個被三振的打席，還是有不少打擊機會，他也為裁判緩頰：「主審很棒，這就是比賽的的一部分，雖然是人為因素，但聯盟得力挺裁判。」而他也感謝教練願意為他們站出來，並且稱讚了紅襪投手表現十分優異。