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MLB／張育成好手感歸功打教 光芒有看到他的侵略性
台將張育成近日轉戰光芒後，打擊成績有起色，今天再為球隊貢獻雙安、兩分打點，總教練凱許（Kevin Cash）也對他很讚賞，「從他來到這裡之後，我們就看到他出色的揮棒。」
張育成本季先前效力守護者、海盜隊，都未能將打擊天賦兌現在成績上，兩度遭到指定讓渡，光芒已是他今年所效力的第3支球隊。
今天光芒以5：4中斷金鶯隊的10連勝，張育成本季首度繳出單場兩支長打，第1支二壘打先幫助球隊破蛋，第6局的4分大局也是靠他的二壘打先掃回分數。
張育成來到光芒後，目前出賽6場，累積16打數敲出6安打、打擊率為3成75，貢獻3分打點。
張育成將近期的好手感歸功光芒打擊教練莫托拉（Chad Mottola），協助他的調整，讓他在打擊區上可以更穩定發揮，目前看來成果也相當顯著。
凱許期望光芒對張育成來說是個舒適的環境，他可以在這裡扮演關鍵的角色，他表示，「從他來到這裡之後，我們就看到他出色的揮棒，我們看到他的侵略性、企圖心，他也有能力把球打得很遠。」
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