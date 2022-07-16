快訊

本土+25,251、72死 今僅新北市破4千例

南投血案兇手「交惡同事」也列報復對象 警曝攻堅時「他子彈已裝好」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／等不到完美 克蕭8局遭完全比賽破壞者打斷紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
克蕭的完全比賽在第8局破功。 美聯社
克蕭的完全比賽在第8局破功。 美聯社

今天的天使球場，差一點成為道奇隊3屆塞揚左投克蕭（Clayton Kershaw）演繹完美的舞台，他在前7局投球未出現任何一名上壘者，直到第8局才被倫吉佛（Luis Rengifo）敲出二壘打破功，他以8局被敲1安打、無失分收工，道奇終場以9：1擊敗天使隊，克蕭拿到本季第7勝。

克蕭前5局只用49球，6局投完為59球、7局用71球，挑戰完全比賽的用球數都在合理步調內，卻在第8局面對首位打者倫吉佛，被打出在左外野界內落地的長打，摧毀了完全比賽美夢，克蕭以89球完成8局後退場。

倫吉佛已非第一次當完全比賽破壞者，2019年7月19日水手隊李克（Mike Leake）面對天使挑戰完全比賽，就是在第9局毀在倫吉佛手中。

克蕭曾在2014年6月18日對洛磯隊投出無安打比賽，生涯還未解鎖完全比賽，他在4月的本季首戰其實就有機會叩關，但當時以80球投完7局無上壘者，狂賞13次三振，卻未續投第8局，換投調度也引發熱議，而當時克蕭認為封館影響了自己的調整進度，確實該退場了；3個月後，他又留下一場在M6階段止步的不完美。

大聯盟破百年歷史上，僅出現過23場完全比賽，2012年單季有3場完全比賽，該年8月15日水手隊「國王」赫南德茲（Félix Hernández）對光芒隊締造紀錄後，完全比賽已在大聯盟場上絕跡10年。

大谷翔平此役擔任天使先發第2棒、指定打擊，4打數沒有安打、吞下2次三振，天使直到9局下才靠馬許（Brandon Marsh）的陽春砲取得分數。

克蕭 天使

延伸閱讀

MLB／天使教頭也嘖嘖稱奇 大谷揭秘比賽末段火球連發原因

MLB／張育成找回「光芒」 單場2長打都有貢獻

MLB／賦閒5個月 基特準備好承擔任何職務

MLB／今日戰績表 水手法蘭斯超前安助隊打敗遊騎兵拉出11連勝

相關新聞

MLB／張育成好手感歸功打教 光芒有看到他的侵略性

台將張育成近日轉戰光芒後，打擊成績有起色，今天再為球隊貢獻雙安、兩分打點，總教練凱許（Kevin Cash）也對他很讚賞...

MLB／等不到完美 克蕭8局遭完全比賽破壞者打斷紀錄

今天的天使球場，差一點成為道奇隊3屆塞揚左投克蕭（Clayton Kershaw）演繹完美的舞台，他在前7局投球未出現任...

MLB／總仔認同大谷婉拒全壘打大賽 他的決定都是對的

昨天隨著全壘打大賽的完整名單公布，確認大谷翔平退回了邀請函，天使隊代理教頭尼文（Phil Nevin）對他的決定當然支持...

MLB／天使教頭也嘖嘖稱奇 大谷揭秘比賽末段火球連發原因

天使近期不斷迎來連敗潮，只能靠大谷不斷化身「救世主」，近13戰僅有的3勝都是在「投手大谷」先發時搶下，而外媒觀察到大谷翔平屢屢在比賽末段還能飆出最快球速化解危機的特殊現象，本人受訪時終於揭密原因。

MiLB／李灝宇新人聯盟復健賽開轟 劉致榮高階1A先發吞敗

費城人隊台灣「怪力男」李灝宇今天在新人聯盟出賽，單場2安、8局敲出追平比數陽春砲，睽違1個半月再開轟；紅襪隊小聯盟高階1...

MLB／張育成找回「光芒」 單場2長打都有貢獻

張育成當「光芒」後，球棒開始綻放光芒，今天先發出戰金鶯隊，兩支二壘打分別送回第1、2分，幫助球隊扳平戰局，光芒最終以5：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。