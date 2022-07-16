MLB／等不到完美 克蕭8局遭完全比賽破壞者打斷紀錄

今天的天使球場，差一點成為道奇隊3屆塞揚左投克蕭（Clayton Kershaw）演繹完美的舞台，他在前7局投球未出現任何一名上壘者，直到第8局才被倫吉佛（Luis Rengifo）敲出二壘打破功，他以8局被敲1安打、無失分收工，道奇終場以9：1擊敗天使隊，克蕭拿到本季第7勝。

克蕭前5局只用49球，6局投完為59球、7局用71球，挑戰完全比賽的用球數都在合理步調內，卻在第8局面對首位打者倫吉佛，被打出在左外野界內落地的長打，摧毀了完全比賽美夢，克蕭以89球完成8局後退場。

倫吉佛已非第一次當完全比賽破壞者，2019年7月19日水手隊李克（Mike Leake）面對天使挑戰完全比賽，就是在第9局毀在倫吉佛手中。

克蕭曾在2014年6月18日對洛磯隊投出無安打比賽，生涯還未解鎖完全比賽，他在4月的本季首戰其實就有機會叩關，但當時以80球投完7局無上壘者，狂賞13次三振，卻未續投第8局，換投調度也引發熱議，而當時克蕭認為封館影響了自己的調整進度，確實該退場了；3個月後，他又留下一場在M6階段止步的不完美。

大聯盟破百年歷史上，僅出現過23場完全比賽，2012年單季有3場完全比賽，該年8月15日水手隊「國王」赫南德茲（Félix Hernández）對光芒隊締造紀錄後，完全比賽已在大聯盟場上絕跡10年。

大谷翔平此役擔任天使先發第2棒、指定打擊，4打數沒有安打、吞下2次三振，天使直到9局下才靠馬許（Brandon Marsh）的陽春砲取得分數。