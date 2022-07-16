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MLB／有季後賽打就打疫苗？皇家明星外野手發言引眾怒

聯合新聞網／ 綜合報導
莫瑞菲德對於打疫苗的態度發言引發眾怒。 美聯社
莫瑞菲德對於打疫苗的態度發言引發眾怒。 美聯社

皇家近日正在多倫多與藍鳥進行3場系列賽，球隊陣中有高達10名球員未接種疫苗因此無法出賽，其中一員的當家球星莫瑞菲德（Whit Merrifield）對打疫苗態度的一席話，卻引發老闆以及球迷眾怒。

皇家共有10人因沒接種疫苗成為限制球員，無法與球隊前往多倫多對戰藍鳥，其中就包含陣中主力球星莫瑞菲德，然而無法幫助球隊理應低調，他卻大言不慚的表示，若是加入季後賽球隊，或許就願意接種疫苗，「無論對錯，我都不是一時興起才這樣做，我了解加拿大的情況，要是我能加入到一支有機會進入季後賽的球隊，或許就會有所改變，我對我的決定感到正確，我的隊友支持我，支持這裡做出相同決定的人，就這樣。」

這番發言立即引起皇家隊總管莫爾（Dayton Moore）反感，受訪時坦言：「莫瑞菲德的這番話讓他感到十分厭惡，雖然他已經向我道歉，但有時候表達情緒是非常困難的」，但生氣之餘，他也明白莫瑞菲德並非這種人，仍希望他能從中吸取教訓。

莫瑞菲德也意識到自己已犯眾怒，立即與堪薩斯當地電台的節目上，解釋自己只是想用這句話證明季後賽對自己有多重要，因為言論遭到曲解，並表示自己也十分的沮喪。

身為皇家培養出來的自家球星，莫瑞菲德本季總共出賽84場，繳出5轟、36分的打點，打擊率2成40外加14次盜壘成功的成績，和上季相比稍微下滑，而還在重建階段的皇家目前也在美中墊底。

疫苗 多倫多 加拿大

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