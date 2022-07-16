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MiLB／李灝宇新人聯盟復健賽開轟 劉致榮高階1A先發吞敗

中央社／ 台北16日電
費城人隊台灣「怪力男」李灝宇今天在新人聯盟出賽，睽違1個半月再開轟。 截圖自推特
費城人隊台灣「怪力男」李灝宇今天在新人聯盟出賽，睽違1個半月再開轟。 截圖自推特

費城人隊台灣「怪力男」李灝宇今天在新人聯盟出賽，單場2安、8局敲出追平比數陽春砲，睽違1個半月再開轟；紅襪隊小聯盟高階1A投手劉致榮今天先發，投3局沒有責失分、承擔敗投。

美國職棒小聯盟賽事，費城人隊台灣野手李灝宇在新人聯盟打復健賽，今天與底特律老虎隊交手先發打2棒、守游擊，李灝宇1局壘上有人時敲出左外野方向安打，但隊友沒能延續攻勢。

李灝宇3局敲出中外野方向飛球出局，6局打出雙殺打，8局1人出局、球隊1比2落後時，敲出追平比數陽春砲，幫助球隊扳平戰局，兩隊鏖戰至延長賽10局，費城人隊以2比3不敵老虎隊。

李灝宇今天單場4打數敲出1轟，貢獻1分打點，也是繼5月29日在小聯盟開轟後，睽違1個半月再開轟，近2場出賽都有安打、慢慢找回好手感。

波士頓紅襪隊小聯盟高階1A今天與紐約洋基隊交手，紅襪隊派出劉致榮先發，1局就有狀況，先投出四壞保送、被敲安打，1人出局後接連出現2次守備失誤讓對手跑回2分，接著再連抓2個出局數、沒有擴大失分危機。

劉致榮2局先投出保送，1人出局後再讓打者敲出雙殺、沒有失分，3局1人出局後投出保送，接著連抓2個出局數完成投球任務。

劉致榮今天總計用58球投3局，僅被敲出1支安打，投出3次三振、3次保送，失掉2分都非責失分，球隊終場以4比6吞敗，劉致榮吞下個人本季第9敗，賽後防禦率6.71。

劉致榮 小聯盟

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