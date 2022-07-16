MLB／張育成找回「光芒」 單場2長打都有貢獻

張育成當「光芒」後，球棒開始綻放光芒，今天先發出戰金鶯隊，兩支二壘打分別送回第1、2分，幫助球隊扳平戰局，光芒最終以5：4贏球、中止金鶯的10連勝，張育成來到光芒後的6場比賽打擊率為3成75。

光芒今天在主場出戰金鶯，張育成擔任先發第7棒、游擊手，面對金鶯先發投手威爾斯（Tyler Wells），首打席是打得強勁的游擊方向平飛球進手套，第二打席在一壘有人時掃出二壘打，幫助光芒破蛋，將比分追成1：2。

光芒第6局灌進4分大局的逆轉，在兩出局後出現連4支長打，洛爾（Josh Lowe）先敲二壘打，張育成補上他的單場第2支二壘打，再帶有1分打點，同時也是追平戰局的一支安打，米吉亞（Francisco Mejía）的二壘打再助張育成跑回超前分，貝登柯特（Christian Bethancourt ）代打敲出兩分砲。

張育成的第4打席為游擊方向滾地球出局，此役以4打數敲出兩支二壘打作收，他前一次單場兩支長打，已是去年9月18日面對洋基隊的1支陽春砲、1支二壘打。

張育成來到光芒後，目前出賽6場，累積16打數敲出6安打、打擊率為3成75，貢獻3分打點。

金鶯4分都靠全壘打搶下，包括烏力亞斯（Ramon Urias）的雙響砲，先在第4局掃陽春砲，第8局再揮兩分砲。