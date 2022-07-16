MLB／天使教頭也嘖嘖稱奇 大谷揭秘比賽末段火球連發原因

天使近期不斷迎來連敗潮，只能靠大谷不斷化身「救世主」，近13戰僅有的3勝都是在「投手大谷」先發時搶下的，而外媒觀察到大谷翔平屢屢在比賽末段還能飆出最快球速化解危機，本人受訪時終於揭密原因。

「投手大谷」在最近4次先發都送給對手雙位數的三振，與萊恩、野茂英雄等大投手齊名，值得注意的是當大谷遇到危機時，往往都會因腎上腺素的爆發，飆出比賽的最速火球K掉對手，比賽中也常見他奪下關鍵三振後振臂高呼給予自己鼓舞。

據《The Athletic》報導，大谷翔平當日最快球速，通常都會在比賽末段的關鍵期出現，而非比賽開局時，大谷本人也承認有此現象，表示自己是「故意」的，「確實在我先發時，我會紀錄我的用球數，當我感覺這是本場比賽最後一名面對的打者時，我就會拚全力讓對手揮棒落空，事實上讓對手揮棒落空就是我的投球策略之一。」

該報導指出，大谷最出色的能力就是在高張力比賽表現更好，當他擔任投手時更是如此，有辦法逼出自己的極限，「靠一己之力取得出局數」，難怪近期成為天使贏球唯一解答。

而天使隊的代理教頭尼文（Phil Nevin）對於子弟兵關鍵時刻球速越飆越快的現象也是嘖嘖稱奇，「我在比賽中能透過觀察他的身體語言，了解他是否已到極限，但最讓我震驚的是當他體力即將耗盡時，還是能毫無保留投球，這說明了他非常了解自己的身體狀況，也很能掌握場上情勢，知道甚麼時候做甚麼事。」