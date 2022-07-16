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MLB／賦閒5個月 基特準備好承擔任何職務
離開馬林魚隊職務近5個月，傳奇球星基特（Derek Jeter）下一步尚未揭曉，但可以肯定會繼續留在棒球圈，在接受ESPN訪問時，他表示：「我愛棒球，我會做點什麼。」
名人堂球星、前洋基隊長基特今年2月底與馬林魚結束關係，從此既不是球團CEO，也不是股東，接下來也沒有立刻有新動作，下一步大家都很好奇。
「我愛棒球。」基特接受訪問時，被問到是否還會繼續留在體壇這麼回答：「我真的愛這個運動，我認為這是世界上最棒的賽事，所以，時機若對，我一定會做點什麼。」
基特在2017年8月透過與紐約商人薛爾曼（Bruce Sherman）合資的方式，以12億美元買下馬林魚，僅出資2500萬美元的基特成為球團CEO、股東，也是球隊門面，在他任內，馬林魚戰績218勝327敗，勝率不到5成，但在2020年縮水球季曾打進季後賽。
然而今年2月28日（美國時間）基特宣布與馬林魚隊分道揚鑣，真正原因為何也再次被問及，基特回覆是：「就跟當時聲明一樣，我認為球隊的方向已經不是當初我的想法，而要作為球隊門面，一定要相信球隊的方向，這我沒辦法。」
今年6月，基特也正式加入「新世代」開啟個人社群媒體，如今在推特及IG合計有68萬7千多名粉絲，基特說：「我的球員生涯中，一直努力保有私生活，大家都一直叫我開始用社群，而我最後也決定展現出不同的一面，我想我也用完拒絕的理由了。」
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