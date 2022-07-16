MLB／總仔認同大谷婉拒全壘打大賽 他的決定都是對的
昨天隨著全壘打大賽的完整名單公布，確認大谷翔平退回了邀請函，天使隊代理教頭尼文（Phil Nevin）對他的決定當然支持，他說：「沒有人比大谷更值得信任」，他相信大谷一定是評估過後，知道怎樣對自己最好才做出了這個決定。
今年明星周將在道奇球場登場，大谷再度於美聯指定打擊、投手雙料入圍，外界原先也在等待他是否參戰全壘打大賽，昨天完整名單揭曉，確認沒有大谷，而他其實有收到邀請函，是在考慮過後才決定婉拒。
尼文表示，「他很清楚自己的身體，知道自己該怎麼做，他只是覺得這樣才是最好的，他知道去年的參賽確實影響到自己的身體狀況，因此做出這樣的決定。」尼文坦言：「比完全壘打大賽後歸隊的那種疲累感，我想他不想再次面對。」
大谷去年上半季狂炸33轟，以第1種子的身分參與全壘打大賽，結果首輪敗給國民隊索托（Juan Soto），而影響更大的是他在明星賽過後打擊狀況下滑，下半季僅剩13轟，明顯的狀態落差，也讓大谷最終婉拒這次全壘打大賽邀約。
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