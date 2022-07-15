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桌球／不敵大陸金牌組合 林昀儒、廖振珽男雙8強止步

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林昀儒（左）與廖振珽（右）。 報系資料照
林昀儒（左）與廖振珽（右）。 報系資料照

世界桌球職業大聯盟（WTT）匈牙利布達佩斯站賽事，我國好手林昀儒廖振珽今天在男雙8強賽遭遇2019年世錦賽男雙金牌組合中國大陸馬龍／王楚欽，最終林昀儒／廖振珽就以5：11、6：11、11：7、7：11，無緣4強。

目前男雙世界排名第27名的林昀儒／廖振珽，在男雙16強賽力退世界排名第2名的瑞典卡爾松（Kristian Karlsson）／法爾克（Mattias Falck）後，今天則是碰上強敵馬龍／王楚欽。

王楚欽近年來男雙多是與樊振東合作，兩人的組合目前也高居男雙世界排名第3名，不過他與馬龍2019年曾在世錦賽合拍拿下男雙金牌，而這次在樊振東缺席WTT賽事的情況下，馬龍也再次與王楚欽合拍，且被認為具有爭冠實力。

而今天雙方交手老經驗的馬龍也讓林昀儒／廖振珽吃足苦頭，在前兩局與王楚欽聯手一路壓著林昀儒／廖振珽打，不過第三局林廖配也逐步回穩，在3：4後連拿6分，並以11：7扳回一城，第4局林昀儒／廖振珽也在一路落後的情況下，一度追到7：9，不過最終馬龍／王楚欽仍是以11：7拿下勝利，挺進到4強賽。

林昀儒 廖振珽 世錦賽

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