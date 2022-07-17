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MLB／今日戰績表 水手銳不可擋延長賽力克遊騎兵拉出13連勝

聯合新聞網／ 整理
水手銳不可擋延長賽力克遊騎兵拉出13連勝。 擷圖自推特
水手銳不可擋延長賽力克遊騎兵拉出13連勝。 擷圖自推特

MLB今日戰績表

白襪 3：6 雙城

紅人 3：11 紅雀

大都會 2：1 小熊

皇家 5：6(11局) 藍鳥

海盜 0：2 洛磯

勇士 6：3 國民

水手 3：2(10局) 遊騎兵

金鶯 6：4(11局) 光芒

老虎 0：10 守護者

運動家 0：5 太空人

費城人 10：0 馬林魚

紅襪 ： 洋基

釀酒人 ： 巨人

響尾 ： 教士

道奇 ： 天使

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:05 皇家 vs. 藍鳥

01:35 勇士 vs. 國民

01:35 紅襪 vs. 洋基(愛爾達體育1台)

01:40 金鶯 vs. 光芒

01:40 老虎 vs. 守護者

01:40 費城人 vs. 馬林魚

02:10 白襪 vs. 雙城

02:10 運動家 vs. 太空人

02:15 紅人 vs. 紅雀

02:20 大都會 vs. 小熊

02:35 水手 vs. 遊騎兵

03:10 海盜 vs. 洛磯

04:05 釀酒人 vs. 巨人

04:10 響尾蛇 vs. 教士

球隊戰績表

太空人 體育 華視

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MLB今日戰績表 大都會 vs. 小熊(延賽) 費城人 2:1 馬林魚 勇士 8:4 國民 紅襪 5:4(11局) 洋基 皇家 1:8 藍鳥 金鶯 4:5 光芒 老虎 5:6 守護者

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